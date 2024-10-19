Дом Москвы исчезнет в одной из стран Балтии

Государственная инспекция территориального планирования и строительства Литвы объявила в пятницу о закупке работ по сносу так называемого Дома Москвы в Вильнюсе и уборке строительной площадки.

«Наконец-то будет поставлена точка в почти десятилетней истории, и центр литовской столицы освободится от еще одного здания-призрака. Мы наконец-то освободимся от оставшегося символа российской пропаганды, который существует уже много лет», - сказал министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

В закупочной документации Госинспекции по территориальному планированию и строительству предусмотрено, что снос здания и очистка строительной площадки могут стоить 1,846 млн евро без налога на добавленную стоимость.

Предложения от подрядчиков ожидаются до 17 ноября, а победитель конкурса будет объявлен 16 декабря.

Идея Дома Москвы в Вильнюсе получила развитие в 2004 году, когда Вильнюс посетил с визитом тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков. Тогда же было решено реализовать аналогичный проект Дома Вильнюса в Москве.

Было объявлено, что Дом Москвы станет центром культурного и делового сотрудничества, целью которого является создание и дальнейшее развитие добрососедских отношений между Москвой и Вильнюсом.

В 2008 году самоуправление Вильнюса выдало разрешение на строительство здания на пересечении улиц Ринктинес и Юозапавичяус, и строительство началось.

Однако в 2014 году Россия аннексировала Крым, и от идеи строительства такого центра постепенно отказались.

В 2022 году суд предоставил Государственной инспекции территориального планирования и строительства право снести здание.