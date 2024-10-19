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CNN: тело главы ХАМАС могут обменять на израильских заложников

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Яхья Синвар (фото из архива)
Яхья Синвар (фото из архива) Фото: MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images

Тело убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара могут обменять на израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает CNN.

Сейчас в плену у палестинского движения остаются около 100 заложников.

Как сообщили телеканалу два израильских источника, возможность обмена рассматривается.

«Если ХАМАС захочет обменять останки [Яхьи Синвара] на израильтян, живых или мертвых, тогда хорошо», - сказал телеканалу израильский дипломатический источник. Собеседник CNN заявил, что для палестинского движения обмен на заложников, возможно, - единственный способ получить тело Синвара. «В противном случае его передача не состоится», - сказал источник.

Израильский дипломат заявил CNN, что возвращение останков главы ХАМАС в сектор Газа может сплотить сторонников палестинской группировки, а место захоронения Синвара может стать для них священным.

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