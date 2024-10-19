Тело убитого лидера ХАМАС Яхьи Синвара могут обменять на израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает CNN.
CNN: тело главы ХАМАС могут обменять на израильских заложников
Сейчас в плену у палестинского движения остаются около 100 заложников.
Как сообщили телеканалу два израильских источника, возможность обмена рассматривается.
«Если ХАМАС захочет обменять останки [Яхьи Синвара] на израильтян, живых или мертвых, тогда хорошо», - сказал телеканалу израильский дипломатический источник. Собеседник CNN заявил, что для палестинского движения обмен на заложников, возможно, - единственный способ получить тело Синвара. «В противном случае его передача не состоится», - сказал источник.
Израильский дипломат заявил CNN, что возвращение останков главы ХАМАС в сектор Газа может сплотить сторонников палестинской группировки, а место захоронения Синвара может стать для них священным.