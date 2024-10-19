В воскресенье в Эстонии будет солнечно

Как сообщает Агентство окружающей среды, в ночь на воскресенье в Эстонии ожидается малооблачная погода, без осадков. На материке ветер южный - юго-восточный, 2-6, на островах и побережье 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 5, на побережье до 10 градусов.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер юго-западный, 3-7 м/с. Высота волны - 0,3-0,9 метра. Будет ясно, видимость хорошая. Температура воздуха ночью 3-5 градусов.

В воскресенье с утра будет малооблачно, но во второй половине дня с запада подойдет облачность, однако осадков не ожидается. Ветер южный - юго-западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем 9-13 градусов тепла.

На Чудском озере в воскресенье днем ветер южных направлений, 4-8 м/с. Высота волны - 0,4-0,9 метра. Будет ясно, с хорошей видимостью. Температура воздуха днем 8-10 градусов.