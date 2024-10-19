Труп, выпавший из катафалка на дорогу, напугал жителей небольшого польского городка

Согласно сообщениям польских СМИ, очевидец ехал по городу Сталёва-Воля, когда внезапно увидел на дороге простыню, под которой оказался труп. Сначала водитель испугался, подумав, что сбил человека, сообщает агентство AP.

Местные издания опубликовали фотографии инцидента. Оказалось, что труп выпал из катафалка похоронного бюро из-за неплотно закрытого багажника.

Похоронное бюро Hades, которое занималось транспортировкой, сделало заявление в субботу, взяв на себя ответственность за инцидент.

«С глубоким сожалением сообщаем, что этот несчастный случай произошел из-за неожиданной технической неисправности электрического замка задней двери катафалка, что не соответствует высоким стандартам нашего предприятия. Мы приносим свои искренние соболезнования близким усопшего», - говорится в заявлении на сайте компании.