47 ЗАДЕРЖАННЫХ Масштабная полицейская операция раскрыла группировку, занимавшуюся контрабандой лекарств через Эстонию

В ходе масштабной операции, проведенной полицией Румынии, Эстонии, Финляндии и Сербии, были задержаны 47 человек и конфисковано более шести миллионов таблеток. Операцию координировал Евроюст при поддержке Европола.

Преступная группировка, действовавшая в Европе, приобретала таблетки у криминальных сетей в Сербии. Лекарства, предназначенные для лечения тревожности, судорог и бессонницы, прятали в автомобильных шинах и одежде, а затем доставляли в Румынию и Эстонию. После этого таблетки переправлялись в северные страны, где члены банды сбывали их на улицах Финляндии и Норвегии.