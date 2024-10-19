В четверг полиция четырех европейских стран провела совместную операцию и задержала членов международной преступной группировки, занимавшейся контрабандой рецептурных лекарств через Эстонию и Румынию.
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47 ЗАДЕРЖАННЫХ ⟩ Масштабная полицейская операция раскрыла группировку, занимавшуюся контрабандой лекарств через Эстонию
В ходе масштабной операции, проведенной полицией Румынии, Эстонии, Финляндии и Сербии, были задержаны 47 человек и конфисковано более шести миллионов таблеток. Операцию координировал Евроюст при поддержке Европола.
Преступная группировка, действовавшая в Европе, приобретала таблетки у криминальных сетей в Сербии. Лекарства, предназначенные для лечения тревожности, судорог и бессонницы, прятали в автомобильных шинах и одежде, а затем доставляли в Румынию и Эстонию. После этого таблетки переправлялись в северные страны, где члены банды сбывали их на улицах Финляндии и Норвегии.