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Большинство жителей Эстонии хотят, чтобы ЭПЦ МП разорвала связи с Москвой (1)

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Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата.
Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата. Фото: Eero Vabamägi

Большая часть жителей Эстонии считает, что Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) должна разорвать все связи с Русской православной церковью, которая поддержала вторжение России в Украину, однако среди представителей других национальностей 41% не считает разрыв связей правильным, пишет rus.err

По заказу ERR социологическая служба Kantar Emor задала вопрос: «Должна ли Эстонская православная церковь Московского патриархата разорвать все связи с Русской православной церковью / Московским патриархатом, который поддержал агрессивную войну России против Украины?»

Разрыв связей поддержали в общей сложности 59% опрошенных («да, определенно» - 41,6% и «скорее да» - 16,9%), против разрыва выступили 19% («определенно нет» - 12,8% и «скорее нет» - 6,6%), 22% не смогли выразить свою позицию.

Среди эстонцев еще больше сторонников разрыва связей с Московским патриархатом - 75% ответили «да, определенно» или «скорее да», против разрыва высказались 8% эстонцев, а остальные 17% затруднились с ответом.

Среди респондентов других национальностей 25% поддержали разрыв связей с Московским патриархатом, а 41% высказались против. 34% не смогли выразить свою позицию.

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