По заказу ERR социологическая служба Kantar Emor задала вопрос: «Должна ли Эстонская православная церковь Московского патриархата разорвать все связи с Русской православной церковью / Московским патриархатом, который поддержал агрессивную войну России против Украины?»

Разрыв связей поддержали в общей сложности 59% опрошенных («да, определенно» - 41,6% и «скорее да» - 16,9%), против разрыва выступили 19% («определенно нет» - 12,8% и «скорее нет» - 6,6%), 22% не смогли выразить свою позицию.

Среди эстонцев еще больше сторонников разрыва связей с Московским патриархатом - 75% ответили «да, определенно» или «скорее да», против разрыва высказались 8% эстонцев, а остальные 17% затруднились с ответом.

Среди респондентов других национальностей 25% поддержали разрыв связей с Московским патриархатом, а 41% высказались против. 34% не смогли выразить свою позицию.