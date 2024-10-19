Эстонская фигуристка Нина Петрыкина стала лучшей среди эстонских фигуристок в короткой программе в женском одиночном катании на турнире серии Challenger в Ницце (Франция), где она заняла второе место.
Нина Петрыкина блестяще выступила с короткой программой во Франции
Короткую программу выиграла Ким Чхэ Ен, набрав 69,42 очка. Натали Лангербаур набрала 54,90 очка и занимает седьмое место перед произвольной программой. Кристина Лисовская набрала 48,65 очка в короткой программе и занимает 12-е место.
Среди мужчин - эстонских фигуристов Александр Селевко занимает третье место после короткой программы с 83,32 очка, а Михаил Селевко - пятое с 78,93 очка.