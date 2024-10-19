В пятницу в социальной сети Facebook появилась страница под названием Grossi Toidukaubad, которая внешне почти идентична официальной странице одноименной сети продуктовых магазинов. Grossi предупреждает, что это мошенничество.
Для подписчиков
Мошенники в соцсетях выдают себя за магазин Grossi: среди обманутых – депутат Рийгикогу
В пятницу в социальной сети Facebook появилась поддельная страница, которая призывает людей писать поздравления с днем рождения сеть магазинов Grossi Toidukaubad. Мошенники обещают разыграть мобильные телефоны и деньги среди тех, кто оставит поздравления до 21 октября.
Сеть магазинов Grossi Toidukaubad опубликовала предупреждение на своей официальной странице в Facebook, заявив, что не имеет никакого отношения к розыгрышу.