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Мошенники в соцсетях выдают себя за магазин Grossi: среди обманутых – депутат Рийгикогу

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото: Ekraanitõmmis

В пятницу в социальной сети Facebook появилась страница под названием Grossi Toidukaubad, которая внешне почти идентична официальной странице одноименной сети продуктовых магазинов. Grossi предупреждает, что это мошенничество.

В пятницу в социальной сети Facebook появилась поддельная страница, которая призывает людей писать поздравления с днем рождения сеть магазинов Grossi Toidukaubad. Мошенники обещают разыграть мобильные телефоны и деньги среди тех, кто оставит поздравления до 21 октября.

Сеть магазинов Grossi Toidukaubad опубликовала предупреждение на своей официальной странице в Facebook, заявив, что не имеет никакого отношения к розыгрышу.

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