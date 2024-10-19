Мошенники в соцсетях выдают себя за магазин Grossi: среди обманутых – депутат Рийгикогу

В пятницу в социальной сети Facebook появилась поддельная страница, которая призывает людей писать поздравления с днем рождения сеть магазинов Grossi Toidukaubad. Мошенники обещают разыграть мобильные телефоны и деньги среди тех, кто оставит поздравления до 21 октября.