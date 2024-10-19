В субботу Израиль нанес не менее восьми авиаударов по позициям «Хезболлы» в столице Ливана Бейруте и продолжает наносить удары по целям в других районах страны, особенно на юге и в долине Бекаа, пишет Би-би-си.
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении туннелей «Хезболлы», дом Нетаньяху атакован беспилотником
Как сообщают корреспонденты Би-би-си, два удара были нанесены недалеко от аэропорта Бейрута, который по-прежнему используется для регулярных гражданских рейсов. В некоторых случаях израильские военные предупреждали жителей о необходимости покинуть помещение, но на это отводилось мало времени - в одном случае всего несколько минут.
Ущерб и количество жертв все еще оценивается, но известно, что по меньшей мере одно многоэтажное здание было полностью разрушено.
Пять человек погибли в результате израильского удара в восточной части долины Бекаа, сообщает ливанское государственное Национальное агентство новостей (NNA).
По данным NNA, удар был нанесен по жилой квартире в Баалуле, среди пяти погибших - мэр города Сахмар Хайдар Шахла.
Еще несколько человек получили ранения, спасатели до сих пор находятся на месте происшествия, сообщает агентство.
ЦАХАЛ заявляет об уничтожении туннелей «Хезболлы»
Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила туннели, используемые элитным подразделением «Хезболлы» «Радван», использовав «более 100 тонн взрывчатых веществ».
По словам израильских военных, их наземные силы на юге Ливана уничтожили более 50 туннельных шахт и подземной инфраструктуры «в мечетях, школах и других гражданских зданиях», а также убили «множество террористов».
Ранее агентство ЭФЭ сообщило, что израильские военные смогли обнаружить и уничтожить крупный командный центр «Хезболлы» на юге Ливана.
«Хезболла» эти заявления не комментировала.
После новой волны ударов по южным пригородам Бейрута Армия обороны Израиля выступила с заявлением, указав, что целью ее ВВС стали склады оружия «Хезболлы» и командный центр штаба группировки в Дахие.
«Перед ударом были предприняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, - говорится в заявлении ЦАХАЛ, - включая заблаговременное предупреждение об эвакуации».
Атака на дом Нетаньяху
Тем временем пресс-секретарь премьер-министра Израиля сообщил, что в субботу утром беспилотник был запущен в сторону дома Биньямина Нетаньяху в Кесарии на севере страны.
По его словам, Нетаньяху не было в здании, никто не пострадал.
Ранее израильские военные заявили, что рано утром в субботу в сторону Кесарии были запущены три беспилотника. Один из них попал в здание, два других были перехвачены.
В субботу вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние несколько часов с территории Ливана по Израилю было выпущено около 180 снарядов — не уточняя, каких именно.
По данным израильской медицинской службы Magen David Adom (MDA), один человек, находившийся в своей машине, погиб от осколков шрапнели.
В другом инциденте 29-летний мужчина получил ранения средней тяжести от осколков ракеты, выпущенной с территории Ливана и попавшей в дом в Хайфе, сообщает MDA.
Начало нового этапа войны?
Из Бейрута рассказывает корреспондент Би-би-си Нависех Коннавард
Это самая сильная волна авиаударов, которой столица Ливана подверглась за неделю. Несколько столбов дыма поднимаются над окрестностями.
На данный момент израильская армия один за другим выпустила три уведомления об эвакуации зданий в южных пригородах Бейрута.
Эти новые волны атак рассматриваются как реакция на запуск беспилотника, который пролетел из Ливана на расстояние около 70 км вглубь территории Израиля в направлении дома премьер-министра Нетаньяху.
Хотя «Хезболла» официально не взяла на себя ответственность за атаку беспилотника, эта группировка рассматривается как наиболее вероятный подозреваемый, наряду с иранским Корпусом стражей исламской революции.
Особенно если учесть, что в своем заявлении в прошлый четверг «Хезболла» сообщила, что переходит к «новой и эскалационной фазе» в конфликте с Израилем.
Встает вопрос, не является ли это началом «новой фазы».
Как бы то ни было, как только появилась новость о запуске беспилотника в сторону дома Нетаньяху, многие в Бейруте ожидали, что в ответ на это по городу будут нанесены авиаудары.
В то время как многие ливанцы насмехались, а некоторые и радовались в соцсетях тому, как беспилотник проделал весь путь из Ливана, уклоняясь от израильской ПВО и даже обойдя израильский вертолет, некоторые тут же упомянули, что «нам следует готовиться к тому, что Дахия подвергнется ковровой бомбардировке».