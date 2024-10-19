ЦАХАЛ сообщил об уничтожении туннелей «Хезболлы», дом Нетаньяху атакован беспилотником

«Перед ударом были предприняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, - говорится в заявлении ЦАХАЛ, - включая заблаговременное предупреждение об эвакуации».

Дым над Бейрутом. Фото: Houssam Shbaro/Anadolu

Атака на дом Нетаньяху

Тем временем пресс-секретарь премьер-министра Израиля сообщил, что в субботу утром беспилотник был запущен в сторону дома Биньямина Нетаньяху в Кесарии на севере страны.

По его словам, Нетаньяху не было в здании, никто не пострадал.

Ранее израильские военные заявили, что рано утром в субботу в сторону Кесарии были запущены три беспилотника. Один из них попал в здание, два других были перехвачены.

В субботу вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за последние несколько часов с территории Ливана по Израилю было выпущено около 180 снарядов — не уточняя, каких именно.

По данным израильской медицинской службы Magen David Adom (MDA), один человек, находившийся в своей машине, погиб от осколков шрапнели.

В другом инциденте 29-летний мужчина получил ранения средней тяжести от осколков ракеты, выпущенной с территории Ливана и попавшей в дом в Хайфе, сообщает MDA.

Начало нового этапа войны?

Из Бейрута рассказывает корреспондент Би-би-си Нависех Коннавард

Дым над Бейрутом. Фото: Ugur Yildirim/ dia images

Это самая сильная волна авиаударов, которой столица Ливана подверглась за неделю. Несколько столбов дыма поднимаются над окрестностями.