Le Monde: у США нет принципиальных возражений против приглашения Украины в НАТО

По версии источников издания, президент Джо Байден может начать действовать в этом направлении во время переходного периода, если выборы выиграет его соратница по Демократической партии Камала Харрис. Однако, отметил собеседник Le Monde, если победит Дональд Трамп, то «малейшая инициатива Байдена рискует усугубить ситуацию».

В любом случае, отмечает издание, есть вероятность, что если у США нет принципиальных возражений по поводу приглашения Украины в НАТО, то свою позицию по этому вопросу может поменять и Германия.

Также на встрече лидеров четырех стран обсуждалась и возможность снятия запрета на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России. Тут, пишет Le Monde, единой позиции нет - Франция и Великобритания готовы разрешить такие удары, но Германия и США опасаются, что они приведут к дальнейшей эскалации.

Приглашение Украины в НАТО - один из пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.