«Взрыв эмоций и адреналина». Итальянский балет покажет в Русском театре новинку и хит

Эстонской публике предстоит оценить два балетных спектакля – новинку и хит, объединенные в программу «Ария Танго…Болеро». Руководитель Balletto di​ Milano Карло Песта, посетивший Таллинн за две недели до приезда итальянских танцоров, дал интервью Rus.Postimees.

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Выдержки из беседы:

– Balletto di Milano и Карло Песта – частые гости в Таллинне. Это какая-то особая связь?

– Театр каждый год приезжает в Таллинн, активно сотрудничает с посольством Италии в Эстонии и продолжает оставаться послом итальянского балета во всем мире, много гастролируя по разным странам.

Недавно мы побывали на фестивале в Марокко и выступали на Кипре. Balletto di Milano – это визитная карточка итальянского балета за рубежом, а наши танцоры – лица Италии.

– Что покажут миланские мастера балета на этот раз? В одной программе объединены новый спектакль «Ария Танго» и проверенный временем хит «Болеро»?

– Во второй части программы будет представлено «Болеро» в эксклюзивной версии Balletto di Milano. Спектаклю сопутствует бешеный успех. Это такой взрыв эмоций и адреналина, что нас просят приехать еще и еще!

Кстати, нас приглашали даже в театр Бежара в Лозанне, оценив то, что постановка Balletto di Milano вообще не похожа ни на одну из версий Балета Бежара, которому подражают во всем мире.

Что касается «Арии Танго», открывающей программу, то премьера этого спектакля состоялась недавно, в конце июля на фестивале Версильяна. Задуман он в память о блистательном танцовщике и хореографе Мише ван Хуке, которому бы исполнилось в этом году 80 лет. Он много работал в Италии, был большой звездой, занимал пост главного балетмейстера и режиссера Римского оперного театра.

В «Арии Танго» используется музыка Луиса Бакалова (автор оскароносного саундтрека к фильму "Почтальон" (1994) – прим.ред.). Ван Хук хотел сделать спектакль не просто на музыку, а на тему танго. И если танго Пьяццоллы или Гарделя всем хорошо известно, то танго Бакалова никто не слышал.

Потрясающая музыка, талантливая хореография, захватывающий сюжет и качественное исполнение дают невероятный результат, который эстонская публика сможет оценить 4 ноября в Русском театре.