Репортаж Как эстонцы готовятся защищаться от России

Командир южного подразделения Кайтселийта подполковник Рауль Кютт. Фото: Arvo Meeks

Надежда Эстонии на добровольцев

43-летняя воспитательница детского сада Лийз Парийс - член женской организации Кайтселийта, куда она вступила два года назад. Женщина следит за приемом и размещением эвакуированных гражданских лиц в спортивно-оздоровительном центре в Абья-Палуоя.

По словам Парийс, увиденные фотографии из Украины заставили ее задуматься о том, что она будет делать для своей безопасности, для своей семьи и для своей страны, если случится худшее. «У меня дома трехлетняя дочь, а дети заставляют думать о таких вещах. Как мне поступать, находясь рядом с ними, в такой ситуации?», - делится Парийс.

Несколько мужчин в ее семье уже были членами Кайтселийт, и женщина решила последовать их примеру. Пройдя базовую военную и медицинскую подготовку, она присоединилась к команде, ответственной за эвакуацию.

Всплеск интереса к вступлению в Кайтселийт после вторжения РФ в Украину

В настоящее время Кайтселийт насчитывает в своих рядах более 30 000 членов. Его командир, генерал-майор Ильмар Тамм, сообщил, что около 5000 добровольцев присоединились к организации после начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года. «Мне не нужно было их убеждать, достаточно было найти подходящую роль и предоставить достаточно возможностей для обучения», - добавляет Тамм.

Генерал-майор Ильмар Тамм Фото: Ilja Smirnov