В субботу, 19 октября, в 19:15 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП: в деревне Лийва на Муху столкнулись два автомобиля.
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Фото и видео ⟩ Пьяный водитель спровоцировал ДТП: пострадали пять человек, в том числе и трое детей
ДТП произошло на дороге Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре, где столкнулись Mercedes-Benz, за рулем которого был 53-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, и Toyota Avensis, которым управляла 42-летняя женщина.
С места происшествия в больницу были доставлены пять человек.