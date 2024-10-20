Вс, 20.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Президент Эстонии посетил столичный детсад: пришел почитать детям сказку

Copy
Президент Алар Карис читает книгу малышам.
Президент Алар Карис читает книгу малышам. Фото: Raigo Pajula

На этой неделе президент Алар Карис в рамках Дня чтения вслух посетил детский сад «Лийваку» в столичном районе Мустамяэ и прочитал малышам новую детскую книгу.

Президент читал детям книгу Ильмара Томуска - Traktor, printsess ja teised putukad.

День чтения вслух отмечается с 1994 года. Популяризатор дня – Эстонский центр детской литературы.

Фото: Raigo Pajula

О том, как проходило чтение книги, смотрите в видео, которое было опубликовано на странице президента в соцсети.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх