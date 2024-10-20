На этой неделе президент Алар Карис в рамках Дня чтения вслух посетил детский сад «Лийваку» в столичном районе Мустамяэ и прочитал малышам новую детскую книгу.
Президент Эстонии посетил столичный детсад: пришел почитать детям сказку
Президент читал детям книгу Ильмара Томуска - Traktor, printsess ja teised putukad.
День чтения вслух отмечается с 1994 года. Популяризатор дня – Эстонский центр детской литературы.
О том, как проходило чтение книги, смотрите в видео, которое было опубликовано на странице президента в соцсети.