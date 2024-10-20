POSTIMEES В УКРАИНЕ «Готов ли я? Это станет ясно, когда придет время»: новобранцы-танкисты ожидают первого боя

Папая четыре года учился в Одесской морской академии, чтобы стать радистом на торговом корабле. Но его призвали на войну, и за 17 дней он должен был научиться управлять танком.
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Ему 31 год, он из района Черноморского побережья, недалеко от города Николаев. Позывной - «Папая». У него дома маленькая дочь, которая родилась во время войны, в прошлом году. Вместо того чтобы видеть ее первые шаги, его призвали летом и отправили служить танкистом в новую 154-ю механизированную бригаду. Сейчас он в Харьковской области и готовится к своему первому бою. Он служит механиком-водителем на модернизированном советском танке Т-64.