POSTIMEES В УКРАИНЕ «Готов ли я? Это станет ясно, когда придет время»: новобранцы-танкисты ожидают первого боя

Ему 31 год, он из района Черноморского побережья, недалеко от города Николаев. Позывной - «Папая». У него дома маленькая дочь, которая родилась во время войны, в прошлом году. Вместо того чтобы видеть ее первые шаги, его призвали летом и отправили служить танкистом в новую 154-ю механизированную бригаду. Сейчас он в Харьковской области и готовится к своему первому бою. Он служит механиком-водителем на модернизированном советском танке Т-64.