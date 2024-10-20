Пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому: нарушителя лишили машины и отправили за решетку

Светлана 1976 году находится за решеткой с вечера 4 апреля этого года. За неоднократное вождение в нетрезвом виде и предложение взятки полицейскому ей предстоит провести два с половиной года в тюрьме. Кроме того, был конфискован автомобиль BMW X6 XDrive 30D, на котором она ездила в нетрезвом виде в Кадрина.
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У Светланы, похоже, большая тяга к бутылке. Впервые ее поймали за рулем в нетрезвом виде еще в 2019 году. Затем в августе 2023 года ее приговорили к году и четырем месяцам тюремного заключения, но это наказание было заменено 478 часами общественных работ. Но и это не заставило ее измениться.
4 апреля этого года в 18:56 полицейские на улице Виру в Кадрина остановили машину, на которой ехала Светлана, и установили, что она снова была пьяна. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе у нее составила 1,13 мг/л, то есть у нее было опьянение в 2,26 промилле. Мало того: она, чтобы избежать наказания, также предложила двум полицейским деньги.