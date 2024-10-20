Пьяный водитель пытался дать взятку полицейскому: нарушителя лишили машины и отправили за решетку

У Светланы, похоже, большая тяга к бутылке. Впервые ее поймали за рулем в нетрезвом виде еще в 2019 году. Затем в августе 2023 года ее приговорили к году и четырем месяцам тюремного заключения, но это наказание было заменено 478 часами общественных работ. Но и это не заставило ее измениться.

4 апреля этого года в 18:56 полицейские на улице Виру в Кадрина остановили машину, на которой ехала Светлана, и установили, что она снова была пьяна. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе у нее составила 1,13 мг/л, то есть у нее было опьянение в 2,26 промилле. Мало того: она, чтобы избежать наказания, также предложила двум полицейским деньги.