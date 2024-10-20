Новый президент и путь в ЕС: главное о выборах в Молдове

Будет ли второй тур и сколько кандидатов с румынскими паспортами

Отношения между кандидатами в президенты напряженные. Так, попытка провести дебаты между лидирующей тройкой закончилась тем, что Майя Санду просто не пришла в студию общественного телеканала Moldova 1, где ее ожидали Александр Стояногло и Ренато Усатый.

Свой отказ действующий президент пояснила тем, что половина кандидатов - это ставленники скрывающегося в Москве олигарха Илана Шора, заочно осужденного в Молдове на 15 лет тюрьмы за банковское мошенничество. Майя Санду их не считает реальными соперниками, «так как их продвигает преступная группа, а не граждане». Но она пообещала поучаствовать в дебатах перед вторым туром, если он состоится.

Между тем президентская избирательная кампания не обошлась без курьезов. Лидер ПСРМ Игорь Додон неоднократно критиковал нынешнее руководство страны за наличие второго - румынского - гражданства. Но ЦИК выяснил, что у его ставленника, этнического гагауза Александра Стояногло также есть румынский паспорт. Более того, второе гражданство имеют 7 из 11 кандидатов в президенты Молдовы.

Референдум решит вопрос с евроинтеграцией Молдовы

На референдуме о вступлении Молдовы в ЕС избирателям предстоит ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?». Варианты ответа: «да» или «нет».

Агитационный плакат в Кишиневе с призывом принять участие в референдуме о вступлении Молдовы в ЕС. Фото: Alexander Burakov/DW