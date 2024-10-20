Предприниматель: Национальная библиотека будет построена, но для кого и зачем?

По мнению Меэлиса Кубитс, здание Национальной библиотеки также вызывает вопросы, так как его трудно назвать общественным центром. «Настоящие общественные центры находятся в Ноблесснере, Ротерманне, квартале Крулли, а также, возможно, даже в буржуазном Виймси, - отметил он, добавив, что Национальная библиотека превращается в нечто вроде культурной версии проекта Rail Baltica. - Мы ее построим, но для кого и зачем?».