Предприниматель и меценат культуры Меэлис Кубитс в эфире передачи Vikerhommik заявил, что деятели культуры не должны только выдвигать требования, но также должны брать на себя больше ответственности за происходящее в обществе, пишет ERR.
Предприниматель: Национальная библиотека будет построена, но для кого и зачем?
По мнению Меэлиса Кубитс, здание Национальной библиотеки также вызывает вопросы, так как его трудно назвать общественным центром. «Настоящие общественные центры находятся в Ноблесснере, Ротерманне, квартале Крулли, а также, возможно, даже в буржуазном Виймси, - отметил он, добавив, что Национальная библиотека превращается в нечто вроде культурной версии проекта Rail Baltica. - Мы ее построим, но для кого и зачем?».
Напомним, в прошлом году Кубитс призывал предпринимателей поддерживать культуру вместо того, чтобы делать пожертвования политическим партиям.
Реконструкция здания Национальной библиотеки на Тынисмяги началась в 2021 году и, по планам, должна завершиться в 2027 году. Стоимость строительства составит не менее 91 миллиона евро.