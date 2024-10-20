В ночь на воскресенье, около двух часов, произошла авария на 21-м километре дороги Вильянди-Рынгу, рядом с поселком Мустла в волости Вильянди. Автомобиль BMW вылетел с дороги, и водитель получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в клинику Тартуского университета.
Тяжелая авария: водитель с серьезными травмами доставлен в больницу
По предварительной информации, BMW съехал с дороги и вылетел в поле. В машине был только 28-летний водитель, которого доставили в клинику Тартуского университета. Сейчас выясняются все детали аварии, в том числе, был ли водитель трезв.