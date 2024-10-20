Государство удалило из Коммерческого регистра FIE Oskar Heinsaar (находится в черном списке Департамента защиты прав потребителей и технического надзора), но у Налогово-таможенного департамента и людей, потерявших деньги, по-прежнему есть возможность получить деньги от Хейнсаара.
Для подписчиков
Попавший в черный список интернет-магазин окончательно ликвидирован: смогут ли люди вернуть свои деньги?
Оскар Хейнсаар попал в поле зрения Департамента защиты прав потребителей (далее - TTJA) в связи с поданными против него жалобами. Потребители заказали в принадлежащем ему интернет-магазине товар, но так ничего и не получили. Товаром в основном были бутылки для питья и насадки, которые меняют вкус воды в бутылке.
Обязательным условием для обращения в TTJA является то, что клиент задает вопросы в интернет-магазин по поводу своего товара. Если он этого не сделал, TTJA не будет рассматривать дело. В одном из решений TTJA говорится, что Хейнсаар не ответил на обращение клиента. В случае с другими жертвами неясно, интернет-магазин не ответил, дал пустые обещания или просто отказался вернуть деньги.