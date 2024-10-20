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Волна бомбовых угроз нарушила работу авиакомпаний

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Фото: Christian Junker/Flickr

На этой неделе несколько индийских авиакомпаний получили более 70 сообщений о бомбах, которые оказались ложными, но вызвали панику среди пассажиров и привели к задержкам рейсов, сообщила индийская пресса в воскресенье.

Все самолеты благополучно приземлились, однако из-за угроз некоторые рейсы были перенаправлены в Канаду и Германию, а в воздушном пространстве Великобритании и Сингапура пассажирские самолёты сопровождали истребители.

Правительство Индии и Управление гражданской авиации предупредили о применении очень жестких мер в ответ на эти инциденты.

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