На этой неделе несколько индийских авиакомпаний получили более 70 сообщений о бомбах, которые оказались ложными, но вызвали панику среди пассажиров и привели к задержкам рейсов, сообщила индийская пресса в воскресенье.
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Волна бомбовых угроз нарушила работу авиакомпаний
Все самолеты благополучно приземлились, однако из-за угроз некоторые рейсы были перенаправлены в Канаду и Германию, а в воздушном пространстве Великобритании и Сингапура пассажирские самолёты сопровождали истребители.
Правительство Индии и Управление гражданской авиации предупредили о применении очень жестких мер в ответ на эти инциденты.