Потенциальный покупатель Nordica: я иду на риски, которые другие боятся брать

«Я просто не могу иначе, всегда стремлюсь участвовать в новых проектах. Когда слышу об интересной идее, мне сложно ее отпустить», - объясняет Ларс Тюсен.

Во вторник Postimees сообщил, что, по словам министра инфраструктуры Владимира Света, Тюсен проявляет интерес к покупке авиакомпании Nordica. У датского бизнесмена также есть двухпроцентная доля в латвийской национальной авиакомпании Air Baltic.

«Правительство начнёт обсуждать вопрос Nordica на следующей неделе, и решение будет основано на реальной экономической ситуации компании. В настоящее время есть потенциальный покупатель, и его имя теперь известно - Ларс Тюсен», - отметил Свет.

«Однако пока нельзя с уверенностью утверждать, что он обязательно купит компанию», - добавил он.

Компания Nordica была создана в 2015 году после банкротства Estonian Air. Первые серьезные признаки финансовых трудностей компании стали очевидны летом 2023 года.