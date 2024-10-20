ФОТО «Жаль, это все-таки как второй дом»: в скандально известном ночном клубе прошла последняя вечеринка

Когда я спросил владелицу бара Анники Сал-аль-Саллер, во сколько начнется вечеринка в ночном клубе, она посоветовала прийти после двух часов. Владелица сама не смогла прийти на последнюю вечеринку, но, как обычно, на месте командовала барменша, которая также выполняла все остальные необходимые обязанности.

Хрупкая женщина с улыбкой сообщила, что даже в роли охранника, она заслужила уважение посетителей и ее слова не пустой звук. Если посетители не понимают, что приказ блондинки должен быть выполнен немедленно, то расплата не будет долго ждать. Наказанием был запрет на посещение клуба. И именно этого боялись постоянные посетители.