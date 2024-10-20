В последний раз я был в Пярнуском аэропорту в конце 90-х, когда мы с коллегой отправились в импровизированное путешествие на Рухну. О, Рухну, как густы были твои еловые леса и как велики и устрашающи были твои слепни, гнавшие меня по деревенской улице, словно корову, убегающую от оводов!

А каким приключением было добираться туда: машина коллеги на бешеной скорости неслась в сторону Пярну, чтобы мы успели на надежный АН-28 авиакомпании Air Livonia, который с гулом пропеллеров доставил нас на остров и вернул обратно на следующий день.

Почти тридцать лет спустя ничего не изменилось: из Пярну по-прежнему можно летать только на Рухну - и больше никуда. Однако самолет теперь гораздо меньше, чем АН-28: это восьмиместный Britten Norman BN-2 Islander.