Неизвестный человек подкинул на ферму семь кур

Хозяйка фермы рассказала в Facebook-группе жителей Вильянди, что неизвестный водитель, приехавший на автомобиле, вытащил кур из багажника и подталкивал их ногой в сторону поля. Когда хозяин фермы подошел поближе, то он быстро сел в машину и уехал.

Из-за солнечного света хозяева не смогли хорошо рассмотреть ни машину, ни самого водителя.

По словам хозяйки, автомобиль был небольшим, похожим на фургон темного цвета, а внутри была крупная собака светлого окраса, похожая на лабрадора.

«Наверное, когда собака состарится, ее тоже подкинут кому-нибудь во двор, ведь так удобно решать проблемы, перекладывая ответственность с себя на других. Возможно, при этом ты даже чувствуешь себя хорошим человеком, думая, что дал курам “шанс” и “свободу”, ведь, конечно, очень логично предполагать, что они выживут в дикой природе, несмотря на лис, рысей, волков, ястребов, голод, холод и другие опасности», - написала хозяйка фермы.

С курами все в порядке, хозяева построили для них загон, где они чувствуют себя хорошо и не проявляют признаков стресса.