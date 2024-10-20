Глобальный отчет Dun & Bradstreet показывает ежеквартальный рост оптимизма среди руководителей компаний. Динамика рынка улучшается, растет уверенность в завтрашнем дне. В чем причины?
Для подписчиков
Оптимизма среди бизнесменов все больше. В чем причины?
Компания Dun & Bradstreet, глобальный поставщик данных и аналитической информации, опубликовала отчет, согласно которому руководители предприятий испытывают все больший оптимизм относительно перспектив собственного бизнеса (за квартал показатель увеличился на семь процентов) и экономики в целом.
Это связано в первую очередь с постепенным снижением темпов инфляции и улучшением условий кредитования, отмечают эксперты.