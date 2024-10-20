В понедельник в Эстонии ожидается ветреная погода

Как сообщило Агентство окружающей среды, в ночь на понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер в основном южных направлений, 3-8 м/с, на островах и побережье 6-11, порывами до 16 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +6, на побережье до 10 градусов.