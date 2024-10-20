В понедельник очень активная ложбина низкого давления переместится с Атлантики на Норвежское море, что приведет к достаточно серьезному усилению в Эстонии южного - юго-западного ветра, но пока не принесет сильных дождей.
В понедельник в Эстонии ожидается ветреная погода
Как сообщило Агентство окружающей среды, в ночь на понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер в основном южных направлений, 3-8 м/с, на островах и побережье 6-11, порывами до 16 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +6, на побережье до 10 градусов.
На Чудском озере ветер юго-западный, 3-8, утром порывами до 12 м/с. Высота волны 0,4-0,9 метра. Погода будет ясной с хорошей видимостью. Температура воздуха ночью 3-5 градусов.
В понедельник днем облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южный - юго-западный, 5-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха днем 9-14 градусов.
На Чудском озере ветер южный - юго-западный, 5-9, порывами до 13 м/с. Высота волны 0,6-1,2 метра. Во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь. Видимость преимущественно хорошая. Температура воздуха 8-10 градусов тепла.