Греция отказалась от участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии

Согласно греческой газете Kathimerini, страны Балтии обратились к Греции с просьбой направить истребители F-16 для охраны их воздушного пространства.

В ответ греческие власти заявили, что их военно-воздушные силы уже задействованы в патрулировании воздушного пространства Албании, Черногории и Северной Македонии, а в 2025 году они планируют участвовать в охране воздушного пространства Болгарии.