Греция отклонила запрос Эстонии, Латвии и Литвы на отправку своих истребителей для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства, ссылаясь на свои текущие обязательства на Балканах.
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Греция отказалась от участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии
Согласно греческой газете Kathimerini, страны Балтии обратились к Греции с просьбой направить истребители F-16 для охраны их воздушного пространства.
В ответ греческие власти заявили, что их военно-воздушные силы уже задействованы в патрулировании воздушного пространства Албании, Черногории и Северной Македонии, а в 2025 году они планируют участвовать в охране воздушного пространства Болгарии.