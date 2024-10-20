Визит судна, с которого шесть лет назад за борт прыгнул поп-певец, завершит круизный сезон в Эстонии

Помимо Таллинна, 252-метровое судно также посетит Ригу, Хельсинки и Стокгольм. AIDAluna прибудет в Таллинн в среду утром и в 20 часов того же дня возьмет курс на Хельсинки, сообщила пресс-служба предприятия Tallinna Sadam.

В ноябре AIDAluna отправится из Киля на Карибские острова, посетив по пути Англию, северо-западную часть Испании, Португалию, Голландские Антильские и Виргинские острова, и прибудет в Доминиканскую Республику спустя почти три недели после начала рейса. Под карибской звездой пройдут Рождество, Новый год и весенние месяцы. В Европу судно вернется только в конце апреля, но в маршрутах на следующий сезон Эстония не значится.

Корабль стал известным шесть лет назад, когда рано утром 9 сентября во время круиза из Гамбурга в Нью-Йорк за борт прыгнул 33-летний немецкий поп-певец Даниэль Кюбльбёк. Поиски артиста были прекращены на следующий день, так как температура воды в десять градусов исключала возможность его выживания. Останки поп-звезды до сих пор не найдены.