По словам американского генерала Каволи, «Россия представляет собой постоянную угрозу для альянса и безопасности всей Европы», потому что все чаще взаимодействует с такими странами, как Китай и Северная Корея.
Главнокомандующий НАТО планирует крупнейшее вооружение альянса
Российские вооруженные силы выйдут из войны в Украине более сильными, чем являются на текущий момент.
Такую оценку дал верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи в интервью Der Spiegel, которое журнал опубликовал в воскресенье, 20 октября.
«Россия, правда, понесла потери в Украине, довольно тяжелые потери. Но российские вооруженные силы учатся, совершенствуются и применяют уроки, извлеченные из этой войны. В конце украинской войны, какой бы он ни был, российские вооруженные силы будут сильнее, чем сегодня, - заявил Каволи. - Эти силы будут находиться у границы нашего альянса. И командовать ими будут те же люди, которые уже сегодня видят в нас противника, а потом будут очень обозлены из-за хода войны».
«Так что у нас будет противник с реальными возможностями, численностью и четкими намерениями. Вот почему мы должны быть готовы и нуждаемся в вооруженных силах, способных противостоять ему», - подчеркнул генерал.
Он добавил, что сегодня десятки тысяч военнослужащих государств - членов НАТО находятся в состоянии готовности и в случае необходимости могут быть развернуты всего за несколько дней.
«Это большой прогресс, но нам предстоит еще много работы», - сказал он, анонсировав далекоидущие преобразования и вооружение альянса.
«Речь идет о совершенно новой динамике»
По оценкам Каволи, речь идет о «совершенно новой динамике».
«Россия представляет собой постоянную угрозу для альянса и безопасности всей Европы», потому что все чаще вступает в сговор с такими игроками, как Китай и Северная Корея, заявил он.
НАТО должна обладать большими возможностями, чем РФ, уверены в альянсе.
«Поэтому мы должны быстро выполнять требования, вытекающие из оборонных планов. Когда я говорю »быстро«, я имею в виду, что мы должны быть быстрее русских. Только так мы сможем их сдерживать», - указал верховный главнокомандующий.
Он отметил, что на фоне войны в Украине в альянсе сложились «беспрецедентное политическое единство, удивительная сплоченность».
«Только благодаря этой решимости мы смогли разработать эти новые планы обороны в столь короткие сроки и получить их политическое одобрение», - пояснил Каволи.
«Русские полагаются на внушительные цифры, я же верю в выдающееся качество наших войск», - резюмировал американский генерал.
Генинспектор бундесвера: РФ потеряла 600 000 солдат
В свою очередь генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ (бундесвера) генерал-лейтенант Карстен Бройер (Carsten Breuer) отметил в интервью Der Spiegel, что с начала агрессивной войны Россия потеряла около 600 000 солдат.
«За два с половиной года войны Россия потеряла вдвое больше солдат, чем служит в бундесвере. Я с трудом могу себе это представить», - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что альянс намерен увеличить число боеспособных бригад с 82 до 131, численностью по 5 тысяч человек в каждой новой, и в пять раз нарастить число наземных подразделений противовоздушной обороны.