Еще одна европейская страна собирается высылать мигрантов в Африку

Министр торговли и развития Нидерландов Ренетт Клевер на этой неделе посетила Уганду.

По ее словам, правительство Нидерландов изучает возможности отправки мигрантов из африканских стран, чьи заявления о предоставлении убежища были отклонены, в Уганду.