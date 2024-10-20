Правительство Нидерландов рассматривает возможность депортации мигрантов из африканских стран, чьи заявления о предоставлении убежища были отклонены, в Уганду. Оппозиция считает этот план немыслимым.
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Еще одна европейская страна собирается высылать мигрантов в Африку
Министр торговли и развития Нидерландов Ренетт Клевер на этой неделе посетила Уганду.
По ее словам, правительство Нидерландов изучает возможности отправки мигрантов из африканских стран, чьи заявления о предоставлении убежища были отклонены, в Уганду.