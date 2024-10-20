Синоптик Ближайшие дни будут теплее обычного

«Ночи также станут теплее. Дневные максимумы будут достигать 9-15 градусов», - прогнозирует Кийтсак в социальных сетях.

При этом зоны высокого и низкого давления в регионе Балтийского моря в ближайшую декаду будут постоянно сменять друг друга.

Ветер до начала ноября по большей части ожидается западный, от умеренного до сильного, переменная облачность, местами дожди, дополняет картину синоптик.