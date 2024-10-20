Юлия Навальная дала интервью The Times. В нем она рассказала, как принималось решение о возвращении в РФ в 2021 году, об отношении к Путину и о своих разговорах с западными политиками.
Навальная: когда муж решил вернуться в Россию, не было причин его останавливать
Вдова российского оппозиционера Алексея Навального рассказала, что не пыталась переубедить его не возвращаться в Москву 17 января 2021 года после реабилитации в Германии.
Юлия Навальная дала интервью The Sunday Times, которое издание опубликовало в субботу, 19 октября.
«Я могла бы. Я могла бы устроить ссору, кричать и все такое. И он бы послушался. И тогда мы бы жили в изгнании - несчастные», - сказала Навальная.
Беседа состоялась в Лондоне. Журналистка издания из соображений безопасности не была уведомлена о том, где проживает 48-летняя вдова политика, которую постоянно сопровождают телохранители.
«Когда он решил вернуться в Россию, не было причин его останавливать, потому что его политическая жизнь была сосредоточена на российской внутренней политике. Он не мог находиться в изгнании. Было очевидно, что Путин и его режим хотели, чтобы он находился в изгнании. И это ужасная трагедия моей жизни. Но я абсолютно (точно - ред.) понимала, что нужно бороться», - призналась она.
«Это - его жизнь, это - его выбор, это - его убеждения. Уговаривая его остаться в изгнании, я бы чувствовала себя гораздо более виноватой», - добавила Навальная.
«Стараюсь не оглядываться назад»
Говоря о том, изменила ли бы она свое решение с высоты сегодняшнего опыта, Навальная ответила: «Это - сложный вопрос. Я стараюсь не думать об этом».
«Да, это имело бы смысл, если бы я хотела, чтобы мой любимый муж был жив, безусловно. Если бы я хотела разделить с ним все самые счастливые дни жизни, вместе сидеть с нашими внуками и читать им - да, конечно», - сказала она.
«Но мне кажется, в моей жизни произошло так много всего, я стараюсь не оглядываться назад. Иначе это наведет меня на множество тяжелых мыслей. И это сделает мою действительно сложную жизнь еще сложнее», - отрефлексировала Навальная.
Возвращаясь в Россию после отравления, Навальный, по его словам, думал: «Путин, конечно, псих, но он не будет настолько безумен, чтобы создать серьезный инцидент, арестовав меня в аэропорту».
В то же время возможности своего убийства в тюрьме он не исключал.
На вопрос о том, мог ли Путин отдать приказ об отравлении Навального, чтобы помешать Западу включить его в обменный список, Навальная сказала: «Это может быть причиной. Это может быть серьезной причиной. Но я не люблю гадать. Не хочу тратить много времени на эти размышления, потому что невозможно понять, что было в голове у Путина».
Не возлагала больших надежд на обмен заключенными
При этом она призналась, что не возлагала очень больших надежд на обмен заключенным между Западом и Россией.
«Он (Путин - ред.) все время врет… Я знала, что мы очень близки к этому - но я также знала, что все может рухнуть в тот же день. Поэтому я очень рада, что много об этом не думала». Навальная добавила, что не хотела бы видеть Путина под судом в Гааге. «Хочу, чтобы он сидел в российской тюрьме, как и мой муж», превратился из «своего рода царя» в «обычного заключенного в России», - сказала она.
«Запад все еще наивен»
По ее мнению, Запад «все еще наивен» - как по поводу глубины путинской развращенности, так и в отношении неэффективности нынешней программы санкций против России.
Навальная постоянно призывает мировых лидеров бороться с коррумпированным окружением президента РФ. «Но они (западные лидеры - ред.) заботятся прежде всего о том, чтобы быть политиками в своих странах, а не о том, чтобы что-то делать в неизвестной и странной России», - считает вдова оппозиционера.
Навальная - в перечне «террористов и экстремистов»
Ряд мировых СМИ 12 октября опубликовал отрывки из мемуаров Навального, погибшего в российской колонии.
Несколько глав из книги «Патриот» были перепечатаны в американском журнале The New Yorker, немецком Der Spiegel, испанской газете El Pais и британской The Times.
Политик умер в заполярной колонии 16 февраля 2024 года.
Как выяснили журналисты, судя по ходу следственных действий, Навального могли отравить, поскольку были изъяты все предметы, с которыми он контактировал - даже снег, на котором он лежал.
Соратники Навального после смерти обещали провести расследование и рассказать, кто стоит за его смертью.
Навальная после смерти мужа решила продолжать его дело.
В июле Росфинмониторинг включил вдову оппозиционера в перечень «террористов и экстремистов».
В России Юлия Навальная объявлена в федеральный розыск.
Она является одним из публичных лиц российской оппозиции, возглавляет основанный супругом Фонд борьбы с коррупцией.
В июле она была избрана председателем международной правозащитной организации Human Rights Foundation.