Навальная: когда муж решил вернуться в Россию, не было причин его останавливать

«Но мне кажется, в моей жизни произошло так много всего, я стараюсь не оглядываться назад. Иначе это наведет меня на множество тяжелых мыслей. И это сделает мою действительно сложную жизнь еще сложнее», - отрефлексировала Навальная.

Возвращаясь в Россию после отравления, Навальный, по его словам, думал: «Путин, конечно, псих, но он не будет настолько безумен, чтобы создать серьезный инцидент, арестовав меня в аэропорту».

В то же время возможности своего убийства в тюрьме он не исключал.

На вопрос о том, мог ли Путин отдать приказ об отравлении Навального, чтобы помешать Западу включить его в обменный список, Навальная сказала: «Это может быть причиной. Это может быть серьезной причиной. Но я не люблю гадать. Не хочу тратить много времени на эти размышления, потому что невозможно понять, что было в голове у Путина».

Не возлагала больших надежд на обмен заключенными

При этом она призналась, что не возлагала очень больших надежд на обмен заключенным между Западом и Россией.