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Не спасли Деревенский житель умер от отравления угарным газом

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Скорая помощь (иллюстративное фото).
Скорая помощь (иллюстративное фото). Фото: Dmitri Kotjuh

По информации Спасательного департамента, в воскресенье вечером в результате отравления угарным газом скончался житель деревни Поотси в Пярнумаа.

Сегодня в 17:20 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в одном из домов в деревне Поотси.

Вызвавшая спасателей местная жительница обнаружила на полу в одной из комнат своего потерявшего сознание сожителя.

Прибывшим на место происшествия спасателям удалось вытащить пострадавшего из помещения.

Спасатели попытались тут же его реанимировать, однако безуспешно.

В доме имелся исправный детектор дыма. Датчика угарного газа хозяева не установили.

Невидимый и не имеющий запаха угарный газ смертелен и может быть обнаружен только с помощью детектора угарного газа.

Заслонку дымохода нельзя закрывать до полного сгорания дров, предупреждают спасатели.

Датчик угарного газа должен быть установлен во всех домах, где к дымоходу подключена печь, печь, камин, котел или газовое устройство.

Обычный детектор дыма в обнаружении угарного газа бесполезен.

При подозрении на отравление угарным газом, необоснованном плохом самочувствии, головокружении и тошноте немедленно откройте все окна и двери, чтобы проветрить помещение.

Если, несмотря на это, симптомы сохраняются, обязательно позвоните по номеру экстренной помощи 112 и выйдите из помещения на свежий воздух.

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