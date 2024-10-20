По информации Спасательного департамента, в воскресенье вечером в результате отравления угарным газом скончался житель деревни Поотси в Пярнумаа.
Не спасли ⟩ Деревенский житель умер от отравления угарным газом
Сегодня в 17:20 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в одном из домов в деревне Поотси.
Вызвавшая спасателей местная жительница обнаружила на полу в одной из комнат своего потерявшего сознание сожителя.
Прибывшим на место происшествия спасателям удалось вытащить пострадавшего из помещения.
Спасатели попытались тут же его реанимировать, однако безуспешно.
В доме имелся исправный детектор дыма. Датчика угарного газа хозяева не установили.
Невидимый и не имеющий запаха угарный газ смертелен и может быть обнаружен только с помощью детектора угарного газа.
Заслонку дымохода нельзя закрывать до полного сгорания дров, предупреждают спасатели.
Датчик угарного газа должен быть установлен во всех домах, где к дымоходу подключена печь, печь, камин, котел или газовое устройство.
Обычный детектор дыма в обнаружении угарного газа бесполезен.
При подозрении на отравление угарным газом, необоснованном плохом самочувствии, головокружении и тошноте немедленно откройте все окна и двери, чтобы проветрить помещение.
Если, несмотря на это, симптомы сохраняются, обязательно позвоните по номеру экстренной помощи 112 и выйдите из помещения на свежий воздух.