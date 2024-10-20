В Молдове состоялись президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС

В Молдове в воскресенье, 20 октября, состоялась первая электоральная кампания с начала переговоров о вступлении этой страны в Европейский союз.

Страна выбирает президента и голосует на референдуме о внесении в Конституцию пункта о стремлении страны в ЕС.

Даже в день тишины, в субботу, среди избирателей продолжалась кампания по дезинформации, а двумя днями ранее спецслужбы взяли под арест четырех человек, имевших контакты c российской ЧВК «Вагнер» и, вероятно, готовивших беспорядки.

Тем не менее, день выборов прошел на удивление спокойно и даже скучно.

Явным фаворитом гонки является действующий президент Майя Санду, которая идет на второй срок и которая предложила внести евроинтеграцию в Основной закон.

Ей противостоит кандидат от крупнейшей пророссийской оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, призвавший к бойкоту референдума.

Третью строчку рейтингов замыкает экс-мэр Бельц Ренато Усатый, а еще восемь претендентов пробуют набрать баллы к будущим парламентским выборам через год.

Нервозное начало

В пятницу, в последний день агитации, микрорайоны Кишинева были в очередной раз заклеены плакатами с призывами голосовать против ЕС.

На следующий день Служба информационных технологий и кибербезопасности (STICS) призвала блокировать в мессенджерах фейковые сообщения, направленные на манипулирование общественным мнением - злоумышленники их массово отправляли с номеров с кодом Индонезии.