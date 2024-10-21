Этим летом состоялись выборы в Европарламент, результаты которых поразили мир. Особенно это заметно в Германии, где ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла второе место, получив 15,89 процента голосов. Студентка второго курса факультета политологии и экономики Полина Барган отвечает на вопрос, как партия, которую регулярно обвиняют в реабилитации нацизма и разжигании национальных конфликтов, смогла добиться широкой популярности среди общественности.
В начале сентября также прошли выборы в двух восточногерманских землях, где АдГ значительно укрепила свои позиции, став первой ультраправой партией, победившей на земельных выборах со времен Второй мировой войны. В Тюрингии АдГ получила около 32,8% голосов, опередив почти на десять процентов занявший второе место Христианско-демократический союз (ХДС), получивший около 23,6% голосов. В Саксонии партия тоже продемонстрировала хорошие результаты, заняв второе место с 30,6%. Прогнозировалось, что АдГ добьется успеха и на выборах в Бранденбурге.
Эти выборы лишь подчеркнули растущее недовольство политикой федерального правительства и усиление ультраправых сил на востоке Германии, уже заметное на европейских выборах.
Что из себя представляет АдГ?
АдГ, вероятно, одна из самых сложных партий для определения в социальных науках. Одни считают ее правопопулистской, другие характеризуют ее как партию третьего пути (смесь «левых» и «правых» идей с неофашистским оттенком). Другие же опасаются возвращения нацистского режима, поскольку это первая победа ультраправых со времен Второй мировой войны. Несмотря на то, что партия никогда не выступала против демократии напрямую, немецкая судебная власть решила причислить ее к подозревающимся в экстремизме. Что такое настоящая «Альтернатива для Германии»? Что на самом деле представляет собой АдГ?
Ответ достаточно прост. АдГ - это альтернатива, потому что, в отличие от других партий, она выступает за смену нынешней валюты страны и критически относится к дальнейшей европеизации Германии, особенно остро реагируя на такие популярные в Европе тенденции, как изменение климата, движение ЛГБТ, либеральная иммиграционная политика и другие актуальные цели ЕС.
Репутация партии неоднократно страдала от провокационных действий. Например, АдГ неоднократно обвиняли в связях с расистскими, националистическими, тоталитарными и даже запрещенными движениями. Среди них такие организации, как PEGIDA - движение, организующее акции против «исламизации Европы» и иммиграционной политики немецкого правительства; Neue Rechte - противоположность новым левым, имеющая консервативную направленность; Identitarian - этнонационалистическая организация, пропагандирующая ксенофобскую риторику, идеи культурного расизма и исторического ревизионизма.
Результаты европейских выборов в Германии
Немецкое общество больше всего обеспокоено именно потому, что успех ультраправой партии AдГ показывает, как Восточная и Западная Германия становятся все более поляризованными. Географический аспект сыграл чрезвычайно важную роль в результатах выборов. АдГ получила большинство голосов во всех бывших восточногерманских избирательных округах, кроме шести (Потсдам и Потсдам-Миттельмарк в Бранденбурге, города Эрфурт, Йена и Веймар, а также традиционно католический Айхсфельд в Тюрингии).
Она стала второй по количеству голосов и мест. Эти результаты стали лучшими для АдГ с момента основания партии в 2013 году. В Западной Германии, однако, политическая тенденция осталась прежней: ХДС/ХСС (альянс двух немецких партий: Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза в Баварии) доминировал и немного увеличил свою долю голосов.
Почему?
Хотя результаты могут показаться удивительными, на самом деле они вполне предсказуемы по ряду причин. Во-первых, региональные различия обусловлены историческим контекстом. Несмотря на то, что Германия была официально объединена в 1991 году, глубокие различия между бывшей Федеративной Республикой Германии (ФРГ) и Германской Демократической Республикой (ГДР) сохраняются и по сей день. Эти различия проявляются не только в социальных и культурных аспектах, но и в экономических показателях, уровне жизни и политических предпочтениях граждан.
Например, об этом свидетельствует разрыв в оплате труда между Восточной и Западной Германией (за исключением Берлина), где средняя зарплата восточногерманских рабочих составляет 38 670 евро в год, а западногерманских - 45 461 евро в год (Gehaltsreport, 2023). Таким образом, разрыв в оплате труда между Востоком и Западом составляет 15%. В Восточной Германии, которая долгое время находилась под властью социализма, до сих пор сохраняется определенное ощущение изоляции и неравенства по сравнению с более развитыми западными землями.
Эти различия оказывают непосредственное влияние на электоральные тенденции, формируя в стране своеобразную политическую картину. В частности, восточные земли часто склоняются к более радикальным и протестным движениям. Это наследие прошлого подчеркивает сложность процесса политической интеграции в условиях сохраняющихся внутренних разногласий. В результате в немецкой политике по-прежнему существуют четкие региональные различия, отражающиеся в поддержке различных политических сил.
Прямое сходство между разделением Германии на ГДР и ФРГ до 1991 года прослеживается в текущих электоральных раскладах и результатах европейских выборов летом 2024 года. Как и во время раскола, восточные земли предпочитают голосовать за радикальную партию АдГ и ее альтернативную программу, в то время как западные земли склонны поддерживать традиционные центристские партии, такие как ХСС/ХДС. Это сходство подчеркивает, что исторические, социальные и экономические факторы продолжают влиять на политическое поведение граждан, отражая незавершенный характер процесса интеграции.
Некоторые из причин, повлиявших на результаты нынешних выборов в Германии, также связаны с событиями последних лет, которые оказали серьезное влияние на страну. В частности, война в Украине сыграла ключевую роль в изменении внутриполитической динамики. Этот конфликт не только пошатнул внешнюю политику Германии, но и обострил внутренние социально-экономические противоречия страны. Одним из важнейших последствий войны стал энергетический кризис, вызванный перебоями в поставках газа из России, от которых Германия находилась в критической зависимости.
До войны в Украине Германия, сильнейшая экономика Европы, зависела от стабильных поставок дешевого газа из России, что обеспечивало ее конкурентные преимущества и экономическую стабильность. Однако война и санкции заставили ее искать альтернативные источники энергии, что привело к росту цен на энергоносители, инфляции и социальной напряженности.
Эти события усугубили существующие различия между регионами. Западные регионы с более разнообразной экономикой смогли лучше адаптироваться к кризису, в то время как восточные регионы с менее гибкой экономической структурой столкнулись с большими трудностями. Эти факторы способствовали росту недовольства среди населения, особенно в восточных землях, что вылилось в поддержку радикальных политических сил, предлагающих альтернативные решения как в экономической, так и в социальной сферах.
Станет ли АдГ первой успешной ультраправой партией в Германии со времен Второй мировой войны?
Хотя АдГ не войдет в федеральное правительство (хотя бы из-за несовместимости с другими партиями), ей удалось заставить своих противников понервничать. В некоторых кругах даже звучат призывы запретить партию, но этот процесс займет годы на законодательном уровне.
Для нас, простых наблюдателей и тех, кто интересуется международными делами, это хорошая почва для размышлений о смене политических настроений и текущих движениях в Европейском союзе. Растущая популярность правых и евроскептических партий свидетельствует о том, что значительная часть граждан ЕС все больше недовольна традиционными политическими силами и их политикой. Это изменение ставит под вопрос будущее европейской интеграции и единства, поскольку ультраправые партии стремятся укрепить национальный суверенитет и ограничить влияние Брюсселя.
Несмотря на противодействие со стороны более центристских и проевропейских партий, тенденция к усилению позиций правых сил в ЕС становится все более заметной и, вероятно, будет определять политический курс союза в ближайшие годы.