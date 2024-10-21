Например, об этом свидетельствует разрыв в оплате труда между Восточной и Западной Германией (за исключением Берлина), где средняя зарплата восточногерманских рабочих составляет 38 670 евро в год, а западногерманских - 45 461 евро в год (Gehaltsreport, 2023). Таким образом, разрыв в оплате труда между Востоком и Западом составляет 15%. В Восточной Германии, которая долгое время находилась под властью социализма, до сих пор сохраняется определенное ощущение изоляции и неравенства по сравнению с более развитыми западными землями.

Эти различия оказывают непосредственное влияние на электоральные тенденции, формируя в стране своеобразную политическую картину. В частности, восточные земли часто склоняются к более радикальным и протестным движениям. Это наследие прошлого подчеркивает сложность процесса политической интеграции в условиях сохраняющихся внутренних разногласий. В результате в немецкой политике по-прежнему существуют четкие региональные различия, отражающиеся в поддержке различных политических сил.

Прямое сходство между разделением Германии на ГДР и ФРГ до 1991 года прослеживается в текущих электоральных раскладах и результатах европейских выборов летом 2024 года. Как и во время раскола, восточные земли предпочитают голосовать за радикальную партию АдГ и ее альтернативную программу, в то время как западные земли склонны поддерживать традиционные центристские партии, такие как ХСС/ХДС. Это сходство подчеркивает, что исторические, социальные и экономические факторы продолжают влиять на политическое поведение граждан, отражая незавершенный характер процесса интеграции.