Народ беднеет: вырастет ли в следующем году минимальная зарплата?

Как сообщили BNS стороны процесса, на прошлой встрече 9 октября социальные партнеры признали, что экономический прогноз на следующий год плох, а перспективы экономического роста слабые.

В ходе последнего этапа переговоров обе стороны выразили обеспокоенность по поводу средств к существованию людей, получающих минимальную заработную плату, и продолжающегося экономического кризиса, а также искали общие точки отсчета для согласования минимальной заработной платы на следующий год.

Минимальная ставка заработной платы согласуется Центральным союзом работодателей и Центральным союзом профсоюзов осенью каждого года. За основу берется последний экономический прогноз, то есть учитываются текущее состояние и перспективы предпринимательства и развитие рынка труда. Согласованная минимальная заработная плата утверждается правительством.

В этом году минимальная заработная плата при полной занятости составляет 820 евро.