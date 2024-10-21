Шестимесячный Euribor упал до рекордно низкой отметки: как сильно изменятся платежи?

Это самый низкий показатель с середины марта 2023 года.

При этом на пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превышал 4%. Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года – почти 5,5%.

Согласно последним прогнозам эстонских экономических аналитиков, к концу этого года ставка Euribor может опуститься до 2,8%.

Например, если у вас взят жилищный кредит в размере 100 000 евро, то снижение Euribor на один процент будет означать сокращение ежемесячных платежей на 50 евро при текущем ежемесячном платеже в 700 евро.