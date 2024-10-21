Канцлера юстиции призвали дать оценку законности исследования залежей фосфоритов

Как передала BNS пресс-служба партии, петиция была составлена членом правления партии Андресом Ауле и подписана членом Рийгикогу Лео Куннасом, а также членами правления организации. Таким образом, ERK стала первой политической партией, которая открыто и прямо выступила против подготовки к добыче фосфоритов в Эстонии.

По решению правления партии, канцлеру права направлено официальное ходатайство с просьбой проверить, соответствует ли закону выданное Департаментом окружающей среды, находящимся в ведении Министерства климата, разрешение на проведение работ по добыче фосфоритов. В своем мнении представители ERK Андрес Ауле и Руубен Каалеп проанализировали официальное разрешение и пришли к выводу, что в нем может быть серьезное противоречие.

Для текущей разведки фосфоритов было запрошено и получено разрешение, квалифицированное как «разрешение на общую геологическую разведку». По мнению членов Совета ERК, характер разведки однако не соответствует ее юридическому описанию и напоминает другой вид разведки, который представляет собой геологические работы с целью поиска и добычи полезных ископаемых.

Партия отмечает, что подача заявки на получение разрешения на общую геологическую разведку по закону не требует проведения публичной процедуры, в то время как другой, более подходящий вид разрешения на разведку требует участия общественности. Может сложиться впечатление, что именно поэтому был выбран неподходящий тип разрешения - чтобы избежать консультаций с общественностью и участия в процессе принятия решений.

ERК считает, что у нее есть правовые основания для такого заявления, поскольку она, в соответствии со статьей 31 Общего закона об охране окружающей среды, квалифицируется как экологическая неправительственная организация. Защита окружающей среды - одна из политических задач политической партии, которую она решает как политическими, так и правовыми средствами.

Депутат Рийгикогу и Лео Куннас вместе с членами правления ERK подписали петицию, выразив свою озабоченность подготовкой к добыче фосфоритов.