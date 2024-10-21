Колонка Postimees Будем готовы к сюрпризам

9 октября сотрудники полиции и погранохраны Латвии целый час преследовали около полусотни мигрантов из Беларуси, пересекших границу в поддельном милицейском фургоне. Вероятно, к подобным миграционным атакам должна быть готова и Эстония.

В дополнительном документе к коалиционному договору правительство обещает повысить способность Департамента полиции и погранохраны противостоять гибридным атакам, включая предоставление противотанкового оружия и создание кризисного подразделения на тысячу человек.

К концу следующего года должна быть огорожена сухопутная граница между Эстонией и Россией. Также необходимо развивать возможности по обнаружению дронов и борьбе с ними. В настоящее время дроны создают проблемы в основном в связи с контрабандой, но несложно представить и другие сценарии их использования.

В сентябре состоялись масштабные учения Департамента полиции и погранохраны, в рамках которых в Нурсипалу отрабатывались действия в случае попытки мигрантов пересечь восточную границу. На полигоне Сил обороны в Рабасааре обучались реагированию на массовые беспорядки, в это же время в центр содержания под стражей, расположенный недалеко от Таллина, доставляли некоторых правонарушителей, выявленных в ходе беспорядков. Кроме того, в отношении них осуществлялись следственные мероприятия.

Возможные гибридные угрозы не ограничиваются только восточной границей.