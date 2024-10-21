Несмотря на то, что у России предостаточно дел в Украине, не стоит думать, что о нас забыли. В первую очередь стоит опасаться гибридных атак.
Колонка Postimees ⟩ Будем готовы к сюрпризам
9 октября сотрудники полиции и погранохраны Латвии целый час преследовали около полусотни мигрантов из Беларуси, пересекших границу в поддельном милицейском фургоне. Вероятно, к подобным миграционным атакам должна быть готова и Эстония.
В дополнительном документе к коалиционному договору правительство обещает повысить способность Департамента полиции и погранохраны противостоять гибридным атакам, включая предоставление противотанкового оружия и создание кризисного подразделения на тысячу человек.
К концу следующего года должна быть огорожена сухопутная граница между Эстонией и Россией. Также необходимо развивать возможности по обнаружению дронов и борьбе с ними. В настоящее время дроны создают проблемы в основном в связи с контрабандой, но несложно представить и другие сценарии их использования.
В сентябре состоялись масштабные учения Департамента полиции и погранохраны, в рамках которых в Нурсипалу отрабатывались действия в случае попытки мигрантов пересечь восточную границу. На полигоне Сил обороны в Рабасааре обучались реагированию на массовые беспорядки, в это же время в центр содержания под стражей, расположенный недалеко от Таллина, доставляли некоторых правонарушителей, выявленных в ходе беспорядков. Кроме того, в отношении них осуществлялись следственные мероприятия.
Возможные гибридные угрозы не ограничиваются только восточной границей.
Имевшие место здесь события, когда, например, министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу разбили машину, не изолированы от происходящего в других частях Европы. В других странах российские разведслужбы также нанимали преступников, чтобы те устраивали поджоги или взрывы и сеяли тем самым хаос в обществе. Частично это связано с высылкой сотен россиян, занимавшихся разведкой под видом дипломатической службы, из Европы после начала полномасштабной войны на Украине. Когда привычные разведывательные сети исчезли, россияне стали использовать те ресурсы, которые оказались у них под рукой.
Руководители западных разведслужб обеспокоены жестокостью и беспринципностью россиян. Если обычно атаковали объекты, непосредственно связанные с помощью Украине и ее логистикой, то в Польше не постеснялись поджечь один из торговых центров Варшавы и распределительный центр IKEA. В прессу также просочилась информация о плане убить главу немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера, но, по слухам, подобное намеревались предпринять и в отношении других руководителей промышленных предприятий.
Все это ставит полицию и пограничные службы в новую ситуацию. Если противник проводит гибридные атаки, к ним должна быть готова и обычная правоохранительная система, не прибегая к помощи Сил обороны для обеспечения необходимой огневой мощи - что само по себе непросто организовать. Это должно оказать сдерживающий эффект на противника, заставив его пересмотреть, что именно ему позволено.
Укрепление пограничной охраны - это шаг в правильном направлении. Однако необходимо также обеспечить, чтобы новое вооружение приобреталось не просто для галочки и не складировалось без дела, а использовалось эффективно, при этом в согласовании с Силами обороны.