От политолога Народный фронт: в чем сила и феномен украинского волонтерства?

Этот материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

К истокам

Важная национальная особенность украинцев состоит в том, что они традиционно плохо и с недоверием относятся к власти и ее институтам, однако склонны к установлению и поддержанию широких горизонтальных связей. Отсюда - хронические проблемы в построении государства и в то же время способность мобилизироваться и самоорганизовываться в критические моменты.

При этом украинцы традиционно крайне адаптивны и терпеливы (спасибо жизни в постоянных кризисах - прим. автора), но в сложных ситуациях предпочитают действовать, а не ждать помощи извне, и полагаться скорее на себя и ближайшее окружение, чем на власть и государство, которые на протяжении многих лет не оправдывали общественных ожиданий.

Издавна в украинском обществе (хотя эта практика встречается и в других культурах) была популярна традиция совместного выполнения работ - так называемая толока. Это когда члены общины собирались вместе для выполнения определенных задач, таких как строительство объектов общего пользования, благоутройство чего либо или помощь другим членам общины. Например, если в селе у кого-то сгорел дом или образовалась новая семья, которой негде было жить, односельчане могли совместными усилиями и ресурсами построить новый дом для нуждающихся. Такие толоки - яркий пример низовой самоорганизации и, скорее всего, один из истоков этой национальной особенности.