От политолога Раскрыто будущее Грузии: два возможных пути после октябрьских выборов

С другой стороны, «Грузинская мечта» также гипотетически может честно победить на свободных и справедливых выборах и править либо единолично, либо в коалиции с более мелкими партиями. Хотя результаты были бы признаны легитимными, учитывая нынешние отношения с западными партнерами, в этом сценарии нам следует ожидать замораживания статуса Грузии как кандидата в ЕС и, вероятно, снижения партнерства до, например, уровня отношений Брюсселя с Азербайджаном или Турцией.

Сценарий второй: победа оппозиции

Согласно второму возможному сценарию, оппозиционные партии наберут достаточно голосов, чтобы коллективно обойти «Грузинскую мечту» по численности и сформировать коалицию. Поскольку почти все крупные оппозиционные партии ставят во главу угла евроатлантическую интеграцию – в Грузии произойдет обновление и перезапуск реформ. Это новое правительство потенциально могло бы взять путь на демократизацию и либерализацию, восстановить Ассоциированное трио (Грузию, Молдову и Украину), активизировать переговоры о вступлении в ЕС и углубить сотрудничество с НАТО.

С другой стороны, этот сценарий может привести к увеличению рисков и уязвимости Грузии. Хоть прямое военное вмешательство России и маловероятно из-за войны в Украине, мы можем ожидать усиления тактики гибридной войны, направленной против грузинского общества. Напряженность в отношениях с Кремлем также может привести к экономическому и транспортному эмбарго и визовым ограничениям, что приведет к краткосрочным, но серьезным потрясениям в экономике Грузии.