В конце октября в Грузии пройдут одни из самых важных выборов в новейшей истории страны. Сможет ли страна уйти от недавних тревожных тенденций отдаления от Запада и вернуться на путь демократизации? На этот вопрос ответит политический аналитик Грузинского института политики Шота Какабадзе.
От политолога ⟩ Раскрыто будущее Грузии: два возможных пути после октябрьских выборов
В статье описаны два гипотетических сценария исхода выборов, а также некоторые потенциальные последствия для внешней и внутренней политики страны. Хотя эти сценарии не являются исчерпывающими и существует множество других возможных вариантов развития событий, они помогут читателям лучше понять, что поставлено на карту в Грузии на предстоящих парламентских выборах.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
Меньше чем за год отношения между США и Грузией ухудшились на столько, что сейчас достигли своей самой низкой точки. При этом статус кандидата на вступление страны в ЕС и безвизовый режим поездок находятся под угрозой отмены, а грузинское правительство продолжает отдаляться от Запада.
Приостановка переговоров на уровне министров в Соединенном Королевстве является еще одним примером этой тенденции к отдалению. В связи с тем, что страна приближается к решающим парламентским выборам, которые состоятся 26 октября, возникают вопросы относительно возможных последствий. Удастся ли Грузии уйти от этой тревожной тенденции или она наоборот еще больше усилится?
Этот анализ, первоначально опубликованный Грузинским институтом политики, предлагает два возможных сценария развития ситуации в Грузии в этот критический период и исследует последствия для внутренней и внешней политики страны.
Сценарий первый: сохранение статуса-кво
В первом (негативном) сценарии «Грузинская мечта», используя административный ресурс, запугивание, подкуп избирателей и мошенничество, получит достаточное количество мандатов в парламенте, чтобы сформировать однопартийное большинство. Такой результат дал бы «Грузинской мечте» карт-бланш на завершение процесса захвата власти, поскольку президентские выборы запланированы всего через несколько месяцев после октябрьских выборов. Согласно конституционным изменениям, глава государства будет избираться Коллегией выборщиков, и при таком раскладе в Коллегии будет доминировать «Грузинская мечта».
В этом гипотетическом сценарии, как уже было обещано «Грузинской мечтой», будут преследоваться и притесняться оппозиционные политические партии, критически настроенные СМИ и гражданское общество. Так называемый закон об иностранных агентах в российском стиле, вероятно, будет активно использоваться для запугивания политических наблюдателей. Следовательно, это приведет к росту нигилизма в обществе, а это в свою очередь привело бы к серьезной утечке мозгов, особенно среди молодежи. В конечном счете страна постепенно придет к авторитаризму в белорусском стиле.
Этот сценарий будет иметь прямое влияние на внешнюю политику страны. Любое дистанцирование от Запада подразумевает поворот Грузии в сторону России, Ирана и Китая, что делает официальной многовекторную внешнюю политику нынешней правящей партии. Это также привело бы к замораживанию европейской интеграции за счет углубления партнерских отношений с евразийскими нелиберальными режимами и альянсами в формате «3+3» (Турция, Иран, Россия, Армения, Азербайджан и Грузия), БРИКС или Евразийского экономического союза. В связи с ухудшением отношений, особенно с США, можно также ожидать ослабления политики непризнания оккупированных Россией территорий.
В более экстремальном варианте этого сценария «Грузинская мечта» не только получит достаточное количество мандатов для формирования правительства, но и конституционное большинство, и страна устремится к полномасштабному авторитаризму, международной изоляции и зависимости от Москвы. В этом случае Кремль получит все рычаги давления, чтобы диктовать политику Грузии, включая своего рода конфедерацию с Южной Осетией и Абхазией.
С другой стороны, «Грузинская мечта» также гипотетически может честно победить на свободных и справедливых выборах и править либо единолично, либо в коалиции с более мелкими партиями. Хотя результаты были бы признаны легитимными, учитывая нынешние отношения с западными партнерами, в этом сценарии нам следует ожидать замораживания статуса Грузии как кандидата в ЕС и, вероятно, снижения партнерства до, например, уровня отношений Брюсселя с Азербайджаном или Турцией.
Сценарий второй: победа оппозиции
Согласно второму возможному сценарию, оппозиционные партии наберут достаточно голосов, чтобы коллективно обойти «Грузинскую мечту» по численности и сформировать коалицию. Поскольку почти все крупные оппозиционные партии ставят во главу угла евроатлантическую интеграцию – в Грузии произойдет обновление и перезапуск реформ. Это новое правительство потенциально могло бы взять путь на демократизацию и либерализацию, восстановить Ассоциированное трио (Грузию, Молдову и Украину), активизировать переговоры о вступлении в ЕС и углубить сотрудничество с НАТО.
С другой стороны, этот сценарий может привести к увеличению рисков и уязвимости Грузии. Хоть прямое военное вмешательство России и маловероятно из-за войны в Украине, мы можем ожидать усиления тактики гибридной войны, направленной против грузинского общества. Напряженность в отношениях с Кремлем также может привести к экономическому и транспортному эмбарго и визовым ограничениям, что приведет к краткосрочным, но серьезным потрясениям в экономике Грузии.
На внутреннем фронте коалиционное правительство вероятно займется восстановлением системы сдержек и противовесов и деполитизацией государственных институтов. Хотя достижение консенсуса по всем вопросам среди партнеров по коалиции было бы сложной задачей, любая демократизация могла бы повысить авторитет Грузии среди иностранных инвесторов и бизнес-элит. Это могло бы увеличить долю западных инвестиций в инфраструктурные проекты, особенно крупные, такие как глубоководный морской порт Анаклия.
Второй сценарий также включает в себя два подсценария. В первом из них, политические партии формируют функциональную коалицию и следуют предложению президента Саломе Зурабишвили о создании технократического правительства и премьер-министра, который будет контролировать реализацию реформ. Однако, поскольку некоторые партии, подписавшие соглашение, уже выразили некоторый скептицизм относительно осуществимости этой идеи, а также возражения против проведения досрочных парламентских выборов после того, как технократическое правительство завершит свою деятельность, этот сценарий все еще остается довольно непредсказуемым.
Второй подсценарий является более экстремальным. Политические партии могут не справиться с формированием какой-либо коалиции, что приведет к тупиковой ситуации и, возможно, к досрочным парламентским выборам. Этот путь не обязательно лишит Грузию статуса кандидата в ЕС или безвизового режима, но затормозит процесс ее интеграции в ЕС. Кроме того, любой потенциальный политический кризис может создать возможности для вмешательства Кремля и вызвать нестабильность.
Подводя итоги
Учитывая, что парламентские выборы будут проводиться по полностью пропорциональной системе впервые за почти три десятилетия, результаты выборов и их краткосрочные и долгосрочные последствия остаются довольно непредсказуемыми. Грузинское общество, а также международное сообщество должны быть готовы к любому неожиданному развитию событий или еще более затяжному политическому кризису или тупиковой ситуации.
Два описанных выше сценария не являются исчерпывающими. Многое будет зависеть от международных и внутренних факторов, которые еще предстоит увидеть. Например, вероятность первого сценария остается крайне маловероятной из-за отсутствия мажоритарной избирательной системы, которая раньше давала преимущество правящей партии.
Аналогичным образом, позитивное развитие событий, описанное во втором сценарии, зависит от того, насколько политические силы в стране готовы отложить в сторону свои личные амбиции и сотрудничать с грузинской общественностью и гражданским обществом. Это также потребует более активного участия международных партнеров страны, чтобы гарантировать гладкое возвращение на демократический путь. Однако уровень участия Запада в регионе зависит от результатов президентских выборов в США (которые состоятся 5 ноября), а также от состояния войны в Украине.
Таким образом, на кону в ближайшие несколько недель стоит путь к членству в ЕС и продолжение построения европейского государства или риск вернуться к постсоветской стагнации.