В сентябре этого года стартовал переход на эстонский язык обучения. Пока же на эстонский перешли первые и четвертые классы, пишет Rus.ERR.
Директора школ: переход на эстонский язык обучения сложнее дается в четвертых классах
Как отмечают в школах, переход сложнее дается в четвертых классах, поскольку у детей уже имеется база, правда, на русском языке.
«Конечно, учащимся четвертых классов переход так или иначе сложный по той причине, что дети изучают предметы на эстонском языке, а уже есть база на родном языке», - отметил директор Тынисмяэской реальной школы Андрей Канте.
«Teeme õpiku lahti, то есть откроем учебник, он это знает, умеет и помнит с урока эстонского языка, а тут учитель математики это сказал. Поэтому приходится на простом уровне сначала ребенку привыкнуть, что вот теперь через эстонский язык изучается математика», - сказал директор Ляэнемереской гимназии Денис Преснецов.