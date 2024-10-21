Coop Bank: лизинговые компании вполне могут платить автоналог сами

Руководитель Coop Leasing Мартин Ильвес рассказывает о том, кто и как должен будет платить с нового года новый автомобильный налог в случае, если на транспортное средство оформлен лизинг.
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В следующем году в Эстонии будет введен новый автомобильный налог, который состоит из двух частей - регистрационного сбора и годового налога.
Мартин Ильвес, руководитель Coop Liising, объясняет, кто и как должен платить автомобильный налог в случае, если на автомобиль оформлен лизинг.