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Coop Bank: лизинговые компании вполне могут платить автоналог сами

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Логотип Coop Pank.
Логотип Coop Pank. Фото: Eero Vabamägi

Руководитель Coop Leasing Мартин Ильвес рассказывает о том, кто и как должен будет платить с нового года новый автомобильный налог в случае, если на транспортное средство оформлен лизинг.

В следующем году в Эстонии будет введен новый автомобильный налог, который состоит из двух частей - регистрационного сбора и годового налога.

Мартин Ильвес, руководитель Coop Liising, объясняет, кто и как должен платить автомобильный налог в случае, если на автомобиль оформлен лизинг.

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