Люд из оккупированной Твери «понаехал» в Москву на заработки, но многие там «не пригодились» и отправились восвояси в свою Тверь, где пригодились: оттуда и пословица.

В прошлом году на Петербургском «международном» экономическом форуме президент РФ Владимир Путин процитировал эту народную мудрость, от которой пахнуло той удельной междоусобицей, когда ныне канонизированный мародер земель эстонских Александр Невский лебезил перед ордынцами, доносил на своих соплеменников, истребляя их злее завоевателей: князья грабили, насиловали и убивали своих же соотечественников, сжигая дотла деревни и города. Этим же занимается сегодня путинская Россия, напавшая на «братский» народ и объявившая его национальную идентичность, историю, язык и культуру несуществующими.

На Тверь у москалей ушло 25 дней, их современные моральные наследники обещали взять Киев за три дня и уже везли на бронемашинах парадную форму, напевая «зеленою весной под старою сосной», но как-то не сложилось. Уж третий год скрепно бомбят детские больницы.

Современный удельный «из Штази в князи» Владимир получил ярлыки в виде ракет и живой силы от современной орды в лице Ким Чен Ына и «шахеды» от басурманов, бросив против населения соседней христианской страны всю преступную сволоту из своих жутких тюрем, убийц и насильников, которые повторяют те давнишние зверства и дикости на захваченных территориях. И, если повезет вернуться, на своих тоже.