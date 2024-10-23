Известная поговорка «где родился, там и пригодился» появилась в XV веке - когда Москва, выстраивавшая в «русских землях» вертикаль власти, одолела Тверь, а у орды же к тому времени «закончились ярлыки», пишет журналист и публицист Иван Макаров.
Иван Макаров ⟩ Где родился, там не плюй в колодец
Люд из оккупированной Твери «понаехал» в Москву на заработки, но многие там «не пригодились» и отправились восвояси в свою Тверь, где пригодились: оттуда и пословица.
В прошлом году на Петербургском «международном» экономическом форуме президент РФ Владимир Путин процитировал эту народную мудрость, от которой пахнуло той удельной междоусобицей, когда ныне канонизированный мародер земель эстонских Александр Невский лебезил перед ордынцами, доносил на своих соплеменников, истребляя их злее завоевателей: князья грабили, насиловали и убивали своих же соотечественников, сжигая дотла деревни и города. Этим же занимается сегодня путинская Россия, напавшая на «братский» народ и объявившая его национальную идентичность, историю, язык и культуру несуществующими.
На Тверь у москалей ушло 25 дней, их современные моральные наследники обещали взять Киев за три дня и уже везли на бронемашинах парадную форму, напевая «зеленою весной под старою сосной», но как-то не сложилось. Уж третий год скрепно бомбят детские больницы.
Современный удельный «из Штази в князи» Владимир получил ярлыки в виде ракет и живой силы от современной орды в лице Ким Чен Ына и «шахеды» от басурманов, бросив против населения соседней христианской страны всю преступную сволоту из своих жутких тюрем, убийц и насильников, которые повторяют те давнишние зверства и дикости на захваченных территориях. И, если повезет вернуться, на своих тоже.
В интерпретации современного кремлевского сверхкнязя «где родился, там и пригодился» означает в отношении «мужеска пола людей» отправку всех пригодных к убийству крепостных на «СВО». Те, кто нарушил эту пословицу в других странах и приехал в Россию, тоже отправляются на убой: из соседнего с Эстонией Санкт-Петербурга постоянно приходят новости об облавах в Апрашке и на других рынках, где таджиков, узбеков и киргизов хватают сотнями и значительную часть с благоприобретенным гражданством тут же увозят в военкоматы - подписывать контракт с Минобороны, причем для этой цели мобилизационные комиссии заседают в любое неурочное время. Немногих отказавшихся лишают гражданства и высылают из России.
Вообще же пословица «где родился…» в самой России сейчас идет исключительно в комплекте со строчками из «Баллады о переселении душ» Владимира Высоцкого: «но если туп, как дерево - родишься баобабом, и будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь». Если полистать комментарии на форумах более или менее приличных российских изданий (не «Царьграда»), то питерцы, например, считают недовольных жизнью в Эстонии истинными баобабами.
Жители культурной столицы России, привыкшие свободно ездить в Финляндию и Эстонию, пришли в отчаяние, когда эту привилегию у них отобрали. Россия сама ограничила передвижение по мосту в Нарве, закрыв его для автотранспорта «на ремонт» и похитив эстонские буи на реке Нарве, а кремлевские СМИ пристально следят за тем, как люди ходят «до ветра» на мосту и обвиняет в очередях эстонскую сторону и «жестоких эстонских пограничников».
Даже вытуренные из Эстонии за подрывную деятельность чаулины, есаковы, палямары и прочая подзащитная братия Яны Тоом, десятилетиями клявшие Эстонию, оказавшись в России, сразу стали рваться обратно в «фашистскую» страну, ссылаясь на различные внезапно поразившие их недуги и щемящую тоску по родным местам.
Но есть ведь еще одна, менее двусмысленная, даже однозначная русская пословица - «не плюй в колодец, пригодится воды напиться». Теперь только и остается давать слезные и гневные интервью подзаборным канальчикам. Потому что боящиеся мобилизации, экономического краха и дагестанцев с чеченцами россияне считают этих переселенцев с жиру взбесившимися. С этим трудно не согласиться, особенно видя на другом берегу реки тоскливо орущего и машущего руками Чаулина.
Кстати, пословица «где родился» касается и самих эстонцев. Несколько лет назад меня поразила передача на одном из эстонских телеканалов, где некая развязная особа высказывала претензии к эстонскому государству.
Она кочевала по экзотическим заграницам, принесла в Эстонию в подоле троих детей от трех разных африканцев (как, кстати, обещала в одном своем стишке ставленница Керсти Кальюлайд «Света из "Максимы"»), а отцы упорно не желают платить алименты.
И черствая эстонская юстиция пальцем о палец не ударила для того, чтобы выловить папаш в их саваннах, притащить в самый гуманный в мире африканский суд и обеспечить оттуда регулярные выплаты истице в биррах, кванзах и квачах. Я понимаю, любовь зла, но государство-то тут каким боком?
На днях мне прислал несколько звуковых писем известный эстонец - художник, который неплохо жил при Сависааре, дружил самыми влиятельными тогда в Эстонии людьми, но попал в опалу и лишился дармового ателье в центре столицы, за что проклял Эстонию и гневно уехал в солнечную Испанию.
Там он стал заядлым путинистом и постоянно записывал видеообращения на эстонском и ломаном русском языках, величая свою родину фашистской и гарантируя, что Россия нас вот-вот оккупирует. Мне запомнились его «Обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину» и «Обращение к русскому народу». Он и на передаче Соловьева побывал.
Человек думал, что «пригодился». Но намалеванный им на картине и выставленный на интернет-аукционе русский танк никто купить не захотел, даже за рубли, пока какой-то спятивший от мульти-культи и разборок банд швед не приобрел сие произведение за поганые евро за бесценок.
Затем случилась беда: моего знакомого выгнала из дому под пальмы жена, а затем врачи обнаружили в его мозгу опухоль.
И вот эта опухоль, как и та картина с танком, оказалась не нужна ни солнечной Испании, где он так и не пригодился, ни России, которую он так прославлял и которой с готовностью отдавал свою Эстонию, суля мне в своих письмах, что меня непременно отправят в Сибирь.
Он обрел вместо жены бога и срочно вернулся в Эстонию, которую столько лет проклинал. Эстония его приняла, он находится под присмотром врачей в социальном доме и лечение дает обнадеживающие результаты. Но и теперь он упорно советует мне уехать отсюда.
Я желаю ему выздоровления. И не только ему.