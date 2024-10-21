Вследствие интенсивных атак российская армия понесла вчера одни из самых значительных потерь за сутки с февраля 2022 года. По информации Генштаба Украины, потери составили 1710 солдат, 24 танка и 64 различных бронемашины пехоты, сообщает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Президент Молдовы заявил, что вчерашние европейский референдум и президентские выборы не были честными. Власти обнаружили доказательства массовой скупки голосов. По словам президента, за этим стояли криминальные группы, которые пытались купить поддержку 300 тысяч избирателей.
Он назвал это беспрецедентной атакой на демократию и свободу. Предварительные результаты референдума оказались очень близкими, хотя опросы перед выборами показывали явное преимущество сторонников европейского курса.
Однако в условиях массовой скупки голосов даже качественные опросы нельзя считать надежными. Явка на референдуме и выборах была низкой, что говорит о том, что многие граждане не считали эти события важными для будущего страны.
Несколько недель назад власти Молдовы сообщили о денежных переводах, поступающих из-за границы молдавским гражданам, и обоснованно предположили, что это связано с подкупом голосов на европейском референдуме.
Согласно информации правительства, Россия выделила 100 миллионов евро для попыток повлиять на исход референдума и президентских выборов. Хотя окончательные результаты голосования ещё не известны, уже сейчас ясно, что предстоящие недели в Молдове будут чрезвычайно напряженными.
Поскольку через две недели состоится второй тур президентских выборов, можно быть уверенным, что Россия приложит максимальные усилия для победы кандидата, которого она поддерживает. Президент Молдовы, делая заявление по поводу выборов, стремился оставить себе возможность для различных политических шагов, но результаты референдума по вопросу Европы практически не оставляют пространства для маневра. Особенно серьезные проблемы могут возникнуть в Гагаузии, где однозначно проголосовали против европейского курса.
Южная Корея опубликовала дополнительные разведданные, подтверждающие переброску северокорейских военных в Россию. На данный момент численность отправленного контингента составляет 12 тысяч человек. Предполагается, что это в основном бойцы спецназа. Всего у Северной Кореи около 200 тысяч солдат в спецподразделениях, но из-за их большого числа сложно оценить их реальную боеспособность, так как представления о них основаны в основном на парадах и пропагандистских видео. Пока северокорейские солдаты не участвуют в боевых действиях, и неизвестно, как Россия собирается их использовать на фронте.
Вчерашней второй важной целью атаки украинских беспилотников, помимо завода по производству взрывчатых веществ, стал военный аэродром “Липецк-2” (город Липецк расположен по направлению от Украины к Москве). На этом аэродроме базируются самолеты Су-34 и МиГ-31, которые играют ключевую роль в операциях против Украины. Поскольку перед ударами беспилотников российские самолеты обычно успевают эвакуировать, украинская армия фокусируется на уничтожении складов топлива и боеприпасов. Фотографии в соцсетях подтверждают попадание по крупному объекту на аэродроме, однако точные последствия пока неизвестны.
Тем временем российская армия продолжает наносить удары по украинским городам с помощью бомб, дронов и ракет. Вчера баллистическая ракета поразила инфраструктурный объект в Кривом Роге. Харьков подвергся ударам планирующими бомбами, что привело к отключениям электричества. Также был зафиксирован крупный взрыв в районе порта Одессы.
Кроме того, Россия провела очередную атаку с использованием иранских дронов. Сообщается, что все десять дронов, атаковавших Киевскую область, были успешно сбиты.
Активность атак российских войск на фронтах была очень высокой, активно действовала также и армейская авиация
- В Курской области за вчерашний день значительных изменений в расположении войск не произошло. Атаки проводят как российские, так и украинские войска, однако инициатива в основном остается за российской армией. На харьковском направлении вчера были менее интенсивные атаки российских войск, которые не принесли результатов.
- На направлениях Купянска и Лимана продолжается интенсивное наступление российских войск. Сообщается о продвижении российских сил, но пока не ясно, будут ли эти успехи долгосрочными.
- В направлении Сиверска российское командование пытается воздействовать на украинские позиции в основном с помощью авиационных ударов, при этом интенсивность пехотных атак остается низкой.
- В районе Бахмута интенсивность атак российских войск по-прежнему ниже, чем в течение всего лета, и ситуация там не изменилась. В районе города Торецк продолжаются городские бои.
- Атаки в направлении Покровского продолжаются, российские войска вели очень активные атаки, и им удалось улучшить свои позиции в направлении юго-востока от Покровска, в районе населенного пункта Селидово. Российская армия также провела интенсивные атаки на юго-запад от Донецка, где ей удалось немного улучшить свои позиции.
- На южном фронте российские войска провели несколько атак в направлении населенного пункта Орехово, но это не привело к изменениям в ситуации. Более активные бои продолжаются на восточном берегу Днепра и в районе островов.