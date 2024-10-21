Президент Молдовы заявил, что вчерашние европейский референдум и президентские выборы не были честными. Власти обнаружили доказательства массовой скупки голосов. По словам президента, за этим стояли криминальные группы, которые пытались купить поддержку 300 тысяч избирателей.

Он назвал это беспрецедентной атакой на демократию и свободу. Предварительные результаты референдума оказались очень близкими, хотя опросы перед выборами показывали явное преимущество сторонников европейского курса.

Однако в условиях массовой скупки голосов даже качественные опросы нельзя считать надежными. Явка на референдуме и выборах была низкой, что говорит о том, что многие граждане не считали эти события важными для будущего страны.

Несколько недель назад власти Молдовы сообщили о денежных переводах, поступающих из-за границы молдавским гражданам, и обоснованно предположили, что это связано с подкупом голосов на европейском референдуме.

Согласно информации правительства, Россия выделила 100 миллионов евро для попыток повлиять на исход референдума и президентских выборов. Хотя окончательные результаты голосования ещё не известны, уже сейчас ясно, что предстоящие недели в Молдове будут чрезвычайно напряженными.