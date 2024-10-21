Президент Молдовы Майя Санду заявила, что прошедшие вчера президентские выборы и европейский референдум не были честными. Власти обнаружили доказательства массовой скупки голосов. По словам президента, за этим стояли криминальные группы, которые пытались купить поддержку 300 тысяч избирателей.

Он назвал это беспрецедентной атакой на демократию и свободу. Предварительные результаты референдума - количества голосов за и против были практически равны - хотя опросы перед выборами показывали явное преимущество сторонников европейского курса.

Однако в условиях массовой скупки голосов даже проведенные профессионально опросы нельзя считать надежными. Явка на референдум и выборы была низкой, что говорит о том, что многие граждане не считали эти события важными для будущего страны.

Несколько недель назад власти Молдовы сообщили о денежных переводах, поступающих из-за границы молдавским гражданам, и обоснованно предположили, что это связано с подкупом голосов на европейском референдуме.

Согласно информации правительства, Россия выделила 100 миллионов евро для попыток повлиять на исход референдума и президентских выборов. Хотя окончательные результаты голосования ещё неизвестны, уже сейчас ясно, что предстоящие недели в Молдове будут чрезвычайно напряженными.