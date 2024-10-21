Триумфаторы Центральноевропейского ралли Тянак и Ярвеоя догнали Невилла по количеству побед

Тянак и Ярвеоя по-прежнему занимают пятое место в чемпионате мира по ралли. Их опережают четыре легендарные пары: Себастьен Леб и Даниэль Элена (79), Себастьен Ожье и Жюльен Инграссиа (54), Маркус Гренхольм и Тимо Раутиайнен (30), а также Карлос Сайнс и Луис Мойя (24).

В зачете пилотов Тянак (21) снова поднялся на одну строчку с Тьерри Невиллем, который, выиграв греческое ралли, ушел вперед. Перед Тянаком и Невиллем семь гонщиков: Леб (80), Ожье (60), Грёнхольм (30), Сайнс (26), Колин Макрей (25), Томми Мякинен (24) и Юха Канккунен (23).

Среди штурманов Ярвеоя (21) поднялся на пятое место и разделил его с чемпионом мира 1993 года Ники Гристом. Их опережают Элена (79), Инграсия (54), Раутиайнен (30) и Моя (24).