LHV Pank и TBB Bank завершили сделку, в результате которой дочернее предприятие LHV Grupp приобрело часть кредитного портфеля TBB Bank.
Для подписчиков
LHV выкупил часть кредитного портфеля проблемного банка
На сегодняшний день передача приобретенного кредитного портфеля завершена, объем приобретенного портфеля составил 19,2 млн евро, к которому в течение трех месяцев может быть добавлено еще до 4,3 млн евро.
Сделка затронула в общей сложности 72 клиента TBB, а окончательная скидка составила около 4 миллионов евро.