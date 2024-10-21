Пн, 21.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

LHV выкупил часть кредитного портфеля проблемного банка

Copy
Главное здание банка LHV.
Главное здание банка LHV. Фото: Svetlana Aleksejeva

LHV Pank и TBB Bank завершили сделку, в результате которой дочернее предприятие LHV Grupp приобрело часть кредитного портфеля TBB Bank.

На сегодняшний день передача приобретенного кредитного портфеля завершена, объем приобретенного портфеля составил 19,2 млн евро, к которому в течение трех месяцев может быть добавлено еще до 4,3 млн евро.

Сделка затронула в общей сложности 72 клиента TBB, а окончательная скидка составила около 4 миллионов евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх