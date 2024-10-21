Эксперт: сейчас самое время просить скидку при покупке недвижимости

«Количество сделок на рынке недвижимости находится на низком уровне, особенно в случае с новостройками, где цифры особенно низкие. Например, количество продаж в новостройках в июле и августе в два раза меньше, чем два года назад. Продавцы теперь охотно делают скидки, а покупатели в свою очередь, как мы видим, осмеливаются о скидках просить», – прокомментировал ситуацию Ребане в переданном пресс-релизе.

Если в конце августа 2022 года, по данным Земельного департамента, в Таллинне было заключено 1265 сделок по продаже квартир, то в конце августа этого года их было почти вдвое меньше – всего 679.

По мнению Ребане, надеяться на значительную, например, 20-процентную скидку все еще нереально, но изучить возможности снижения запрашиваемой цены, безусловно, стоит.

Он отметил, что на рынке наблюдается ощутимое падение цен (на 10-15%) по сравнению с тем, что было два года назад, но это не отражается в статистике сделок, поскольку, с одной стороны, сделки отражаются в статистике с задержкой, а с другой стороны, в настоящее время торгуется в основном недвижимость высокого качества.

По его словам, вопрос о снижении цен зависит от конкретного объекта и, прежде всего, от того, как он соотносится с рынком.