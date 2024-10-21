По оценке руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танеля Ребане, рынок недвижимости находится как бы в состоянии глубокого сна: сейчас мало сделок купли-продажи - и сейчас самое время просить скидку при покупке или аренде недвижимости.
Эксперт: сейчас самое время просить скидку при покупке недвижимости
«Количество сделок на рынке недвижимости находится на низком уровне, особенно в случае с новостройками, где цифры особенно низкие. Например, количество продаж в новостройках в июле и августе в два раза меньше, чем два года назад. Продавцы теперь охотно делают скидки, а покупатели в свою очередь, как мы видим, осмеливаются о скидках просить», – прокомментировал ситуацию Ребане в переданном пресс-релизе.
Если в конце августа 2022 года, по данным Земельного департамента, в Таллинне было заключено 1265 сделок по продаже квартир, то в конце августа этого года их было почти вдвое меньше – всего 679.
По мнению Ребане, надеяться на значительную, например, 20-процентную скидку все еще нереально, но изучить возможности снижения запрашиваемой цены, безусловно, стоит.
Он отметил, что на рынке наблюдается ощутимое падение цен (на 10-15%) по сравнению с тем, что было два года назад, но это не отражается в статистике сделок, поскольку, с одной стороны, сделки отражаются в статистике с задержкой, а с другой стороны, в настоящее время торгуется в основном недвижимость высокого качества.
По его словам, вопрос о снижении цен зависит от конкретного объекта и, прежде всего, от того, как он соотносится с рынком.
«В случае с новостройками, безусловно, стоит посмотреть, как долго конкретный объект находится на рынке, сколько квартир было продано, изменились ли запрашиваемые цены и есть ли в этом районе аналогичные объекты на продажу», - пояснил эксперт.
«Если такое первичное исследование рынка покажет вам, что конкретный объект находится на рынке уже долгое время, есть много похожих объектов и цена не корректировалась ранее, то стоит рискнуть. С другой стороны, если на продажу выставлен только один эксклюзивный дом в особом месте, то велика вероятность, что цена не будет снижена», – сказал Ребане.
Он отметил, что на вторичном рынке также всё зависит от конкретного объекта. Если для покупателя очень важна цена и есть три сопоставимые квартиры в одном районе, Ребане рекомендует запрашивать предложения от всех трех.
Например, в случае с однокомнатными квартирами в Ласнамяэ, продавцов много, квартиры похожи, и есть большая вероятность, что некоторые продавцы торопятся и готовы снизить цену. Он отметил, что подобная логика может быть проверена и на рынке аренды, поскольку предложений сегодня достаточно много.
«На рынок аренды также влияет сезонность – например, Пярну, Хаапсалу и часть таллиннской недвижимости на лето превращались в квартиры Airbnb, то есть их целью была краткосрочная аренда. Сейчас эти квартиры возвращаются на рынок, поэтому предложений много. В то же время, если объект аренды имеет хорошую цену и расположен в хорошем месте (например, в квартале Ротерманни) арендодатель может получить четыре или пять арендаторов в течение нескольких часов, поэтому шансов на скидку не будет», – добавил Ребане.